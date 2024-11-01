Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ve Toroslar ilçeleri sınırlarında 4 şüpheli belirlendi. Ekipler, şüphelileri takibe alarak operasyon yaptı. 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, esrar tohumu, 25 bin 870 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 26 adet sikke ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklandı,3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.