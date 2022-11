Mersin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk tören Cumhuriyet Meydanında düzenlendi. Öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Buradaki törenin ardından kutlamalar Kültür Merkezinde devam etti. Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından aday öğretmenler ve emekli öğretmenler adına iki öğretmen konuşma yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Milli Eğitim Müdürü Koca, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Başöğretmen’ unvanını aldığı 24 Kasım gününün, 1981’den bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlandığını söyledi. Koca, "Dünyadaki en onurlu mesleklerinin başında gelen öğretmenlik emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Öğretmen eğitimin lideri, geleceğin mimarıdır. Öğretmen umudun, adaletin timsali, güvenin, şefkatin abidesidir. Memleketin her köşesinde yüreklere sevgiyi, zihinlere bilgiyi nakış nakış işleyen, toplumun önderidir. Okuyan, düşünen, gelişen ve üreten bireylerde aydınlık bir gelecek için öğretmen hayat kaynağıdır. Her öğrencisinin elinden ve gönlünden tutup onlara modern dünyanın sarp merdivenlerinden tek başına başarıyla tırmanma azmini aşılayan sanatkardır" diye konuştu.

32 yıldır bıkmadan, usanmadan çalıştığını ve çalışmaya devam ettiğini belirten Koca, "Öğrencilerimin gözünün içine her bakışında içim titreyerek, gururla, şevkle yapıyorum mesleğimi. Ben, ben diyorum ama lütfen siz din olarak anlayın. Çünkü aynı yürek çırpıntısını hisseden, öğrencilerini evladı bilen, onları gözünden sakınan, dağ, taş, yol demeden memleketin her noktasına erişen ve evlatlarına sahip çıkan tam 1 milyon 200 bin kardeşiz biz. Başka hiçbir meslek grubuna nasip olmayacak kadar büyük bir aileyiz. Yaptığınız işle gurur duyuyoruz. Her gün daha iyiye gitmek için gayret sar ediyoruz. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir inancın evlatları olarak, hedefimiz baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözündeki görevimizi en iyi şekilde gerçekleştirmektir" şeklinde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Gülcan Kış ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Başkomutan olarak savaş meydanlarında başarılar kazanmadığını dile getirerek, "Aynı zamanda başöğretmen olarak yokluk ve yoksullukla sınanan halkımızı, muasır medeniyetlerin ötesine taşımak için üstün bir çaba göstermiştir. Cumhuriyetimizin eğitim seferberliğinin en büyük atılımlarından biri olan millet mekteplerinin açılışının yıl dönümünde başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bir öğretmenin en önemli özelliği adanmış ruhudur. Bu anlamda dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insanlarıdır öğretmenlerimiz. Bu öylesine adanmış bir ruhtur ki bilgi, sevgi ve emekle yoğrularak bizlere okul öncesi dönemden alıp, üniversite sıralarına kadar yetiştirir. Hiç kimseye muhtaç olmayacak hale getirir. Bu ruhun sahibi öğretmenlerinde ne kadar teşekkür etmek azdır. Değerli öğretmenlerimiz sizlerin güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Çünkü geleceğimizin huzurlu, güvenli, ve refah içinde yaşayacak Türkiye’sinin inşasında rol oynayacak çocuklarımıza sizler yön veriyorsunuz. Günümüzde bilgiye ulaşmak da artık çok zor değil. Bilgiyi artık bir tuşla cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlarla elde edebiliyoruz. Ama insan ordusu olarak sizden bilgiyi, kültüre dönüştürüyorsunuz. İşte bu kültür bir toplumu millet haline getiriyor, günümüzü yarınlara bağlıyor. Onun için sizlere minnettarız" ifadelerini kulandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da dünyada sayısız meslek gruplarının olduğunu söyledi. Bu meslek dallarının bir

önemi, bir kıymetinin olduğunu ifade eden Pehlivan, "Bunlar içerisinde öğretmenlik mesleğini müstesna bir yeri var. Çünkü öğretmenlik mesleği, insan yetiştirmek gibi ulvi bir amaca hizmet eder. Konusu insandır. Konusu insan olması hasebiyle değeri de o derece yüksektir. Öğretmenlerimiz alfabenin A’sını, B’sini, C’sini öğreterek. işte o insan yetiştirmeye başlar. Ama bununla kalmaz. Hayatın A’sını, B’sini, C’sini de bize öğretir. Hayatın mantığını, matematiğini de öğretir. Anneniz kadar, babanız kadar bizi hayata hazırlar. Öğretmenlerimiz akla gelebilecek bütün konularda bize rehberlik eder. Onun içindir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ demiştir. Sizler ne kadar iyi yetiştirirse, işte gelecekte o kadar güçlü olacaktır. Bu yola devletimiz de toplumumuz da o derece güçlü olacaktır. Aslında bu söz öğretmenlerimize duyulan güvenin tezahürüdür. Evet öğretmenlerimize çok güveniyoruz. Hepimizin üzerinde öğretmenlerimizin çok emeği var. Bu duygularla bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, hayatını kaybeden öğretmenlerimize baş sağlığı diliyor, emekli olup hayatta olanlara da sağlıklı yaşamlar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim etti. Pehlivan, daha sonra protokolü üyeleriyle birlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Öğretmenler turnuvası kupa töreninin ardından, aday öğretmenler yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attılar.

Tören, müzik dinletisiyle sona erdi.

Öğretmenler Günü Bozyazı’da da kutlandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alper Ünver’in Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından, kutlamalara Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonu’nda devam edildi.

Burada konuşan Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Lütfi Yılmaz, 1981 yılından buyana ‘Öğretmenler Günü’nün kutlandığını söyledi. Yılmaz, “İnsanoğlu var olduğu günden beri, onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli kabul edilmiştir. İnsan doğup büyüdüğü aile ortamında temel bilgileri aldıktan sonra daha donanımlı hale gelmesi için bir terbiyeciye, eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır. İnsan öğretmen sayesinde ancak ahlakı, maneviyatı, bilgiyi beceriyi, medeniyeti öğrenebilir. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur ve onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmen ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo, şiir, zeybek ve türkü gösterimi yapıldı.