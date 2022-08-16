Mersin’in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden 62 yaşındaki kayıp şahıs 24 gün sonra ölü bulundu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden 62 yaşındaki kayıp şahıs 24 gün sonra ölü bulundu.

Tarsus ilçesinde 24 Temmuz Pazar günü Hacıhamzalı Mahallesi’ndeki evinden bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden Uğur Taşyürek’ten (62) bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama yaptı. En ücra köşelere dahil bakılan aramalarda, bölgedeki su kuyuları da kontrol edildi. Yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken bugün Çatalçam mevkiinden geçen bir kişi cesetle karşılaştığı ihbarında bulundu. Hemen jandarmaya bilgi verilmesi üzerine gelen ekipler, cesedin kayıp şahıs Uğur Taşyürek olduğunu tespit etti. Taşyürek’in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.