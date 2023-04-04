Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bakıma muhtaç ve kısırlaştırılması gereken kedi ve köpekleri en yakın bakımevine götürüp, rehabilitasyon işlemlerini tamamladığı belirtildi. Sahiplendirilemeyen kedi ve köpeklerin ise, alındıkları ortama geri bırakıldığı kaydedildi.

Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin iki etaplı olduğunu belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, "Bir tanesi, bakımevi hizmetleri. Bakıma muhtaç olan ve kısırlaştırılması gereken kedi ve köpekler, tarafımızdan en yakın bakımevlerine götürülüyor. Burada sağlık kontrolleri, kısırlaştırma, küpelenme ve çiplenme işlemleri yapıldıktan sonra, sahiplendirme aşamasına geçiliyor. Sahiplendiremediğimiz kedi ve köpekleri ise, aldığımız ortama geri bırakıyoruz. Onlar için de kentin değişik noktalarında kediler için kedi evleri, köpekler için de köpek besleme odakları oluşturduk" dedi.

2022 yılı içerisinde yaklaşık 6 bin 500 kedi ve köpeğin kısırlaştırmasını, bin 125 kedi ve köpeğin de sahiplendirmesini sağladıklarını aktaran Yıkılmaz, "Geçtiğimiz sene yaklaşık 145 ton civarında kedi ve köpek mamasını, sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla, yerel hayvan koruma görevlilerine teslim ettik" diye konuştu.

Sokaktaki canların yaşam şartlarının çok zor olduğunu düşünerek bu işe gönül verdiğini dile getiren Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve hayvansever Gülden Demiralp ise "Onların beslenmeleri, bakımları, hastayken tedavileri ve kısırlaştırılmaları ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte eş zamanlı çalışmalarımız oluyor. Sokaktaki hayvanların tamamının kısırlaştırılması taraftarıyım. Çünkü birbirlerine çok zarar veriyorlar. Herkes evinin önüne mama olmasa bile, günlük yemek artıklarından ve su koyarak, sokak hayvanlarına biraz olsun destek olabilir. Büyükşehir Belediyemiz ile sürekli iletişim halindeyiz. Bize mama desteği veriyorlar. Kısırlaştırmada da klinik desteği veriyorlar, memnunuz" ifadelerini kullandı.

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve hayvansever Sinem Süren de, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayvanları kısırlaştırma işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Temel felsefelerinin ‘kısırlaştır, aşılat, yaşat’ olduğunu, fakat beslemenin de çok önemli olduğunu kaydeden Süren, "Biz bu konuda Vahap Seçer Başkanımızdan gayet memnunuz. Ekipler, bir telefonumuza bakıyor. Hemen geliyorlar ve yaralı canlılarımız sağlıklı bir şekilde alınıyor. Gittikleri zaman da bilgilendiriliyoruz. Gayet memnunuz ve çalışmalarımız bu şekilde devam etsin istiyoruz. Mersin bu konuda çok şanslı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.