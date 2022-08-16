Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, Muharrem ayı dolayısıyla aşhanede hazırlattığı 20 bin paket aşure, 13 ilçede bulunan 18 farklı noktada Mersinlilere ulaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, Muharrem ayı dolayısıyla aşhanede hazırlattığı 20 bin paket aşure, 13 ilçede bulunan 18 farklı noktada Mersinlilere ulaştırıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, Mersin merkezdeki işlek noktalarda ve tüm ilçelerde aşure dağıtımının büyük ilgi ile gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu yıl 30 Temmuz’dan itibaren Muharrem oruçları tutuldu, muhabbetle sohbetler edildi. Lokmalar paylaşıldı, deyişler söylendi, ardından da aşureler yapılmaya başlandı. Aşure, çeşitli yemişlerin bir araya gelerek oluşturduğu mükemmel bir ürün. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak aşuremizi kaynattık. 13 ilçemizde toplam 20 bin paket aşureyi hemşerilerimizle paylaştık” diye konuştu.

Belediyenin aşure dağıtımları çerçevesinde yer alan Tarsus ve Çamlıyayla’da da vatandaşlara 4 bin 400 yüz paket aşure ulaştırıldı. Aşureler Tarsus merkezde Atatürk Caddesi Cetvel Köprüsü, Yarenlik Alanı PTT binası önü ve Kaymakamlık binasının karşısında bulunan meydanda yurttaşlara dağıtılırken, diğer ilçelerde de merkezi noktalarda kurulan stantlarda ikram edildi.