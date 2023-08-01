Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tarsus ilçesinde 2 şahsın araçları ile kaçak makaron getirerek piyasaya süreceği bilgisini alarak harekete geçti .Şüpheli şahısları tespit eden ekipler Kütüklü Mahallesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelilere ait olan ve takibe alınan araçta arama yapan ekipler, 2 milyon adet kaçak makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.