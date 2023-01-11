Mersin’de freni patladıktan sonra kontrolsüzce sürüklenip tarlaya yuvarlanarak hurdaya dönen ve 2 kişinin ölümüne neden olan kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 6 Ocak’ta Erdemli ilçesine bağlı Aslanlı Mahallesi’nde Mersin-Karaman karayolu üzerinde meydana geldi. Aslanlı-Koramşalı ayrımında freni patlayan üzeri ağır metal borularla dolu sondaj kamyonu, yokuş aşağı yoldan çıktı. Kamyon, bir bakkalın önünde park halindeki otomobile çarptıktan sonra sürüklenerek tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen kamyonun üzerindeki boruları kaldırmak için çevredekiler seferber oldu. Feci kazada tüm çabalara rağmen araçta bulunan Hidayet Şahin ile Mesut Büyükeken hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şahin ile Büyükeken’in cenazesi ise memleketleri Karaman’a gönderilerek defnedildi.

Kamyonun seyir halindeki görüntüleri ile kamyonun kontrolden çıkma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüde kontrolden çıkan kamyonun yolun dışında seyrederek, tarlaya yuvarlanma anı görüldü.

Feci kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.