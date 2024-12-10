Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde yerde yatarken bulundu. İtfaiye ekiplerinin 2. kattaki balkondan girerek ulaştığı yaşlı adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, şehir dışında bulunan eşi, Menteş Mahallesi’ndeki evde yalnız olan 77 yaşındaki Kemal Ö.’ye ulaşamayınca apartman yöneticisi Pınar Çiçek’ten yardım istedi. Çiçek, kapıyı defalarca çalmasına rağmen yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla apartmanın 2. katındaki balkona çıkarak camı kırıp içeri girdi. Yaşlı adamı yerde bilinci açık hareketsiz yatarken bulan ekipler, kapıyı açarak sağlık ekiplerinin daireye girmesini sağladı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kemal Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.