Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 çocuğun öldüğü, aynı aileden 5 kişinin de durumunun ağır olduğu olayla ilgili bilgisine başvurulan annenin, eve fare zehiri koyduklarını söylediği öğrenildi. Durumu ağır olan 4 çocuk Ankara’ya sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilevler Mahallesi 4312 sokaktaki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ile Selam Duho (1) Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal Duho’nun (29) ise tedaviyi reddederek taburcu olduğu öğrenildi. Polis Olay Yeri İnceleme, Adana ve Mersin’den gelen AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı.

Evde zehirli gazlar tespit edildi, çocuklar Ankara’ya sevk edildi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören çocuklar Ahid, İlaf, Selem Elyusuf ile Selam Duho Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edildi. 4 çocuğun durumunun ağır olarak seyretmesi nedeniyle tedavilerine Ankara’da devam edileceği belirtildi.

AFAD ekipleri tarafından evde yapılan inceleme ve ölçümlerde zehirli gazlar tespit edildiği fare veya benzeri bir zehirin hava ve su ile tepkimesi sonucu oluşabildiğini değerlendirdiği öğrenildi. Ekipler tarafından alınan numunelerin de incelenmesi için Ankara’ya gönderileceği aktarıldı.

Eve fare zehiri koymuşlar

Öte yandan, durumu iyi olduğu için tedaviyi reddeden anne Hazal Duho’nun da polis tarafından savcılık talimatıyla bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Duho’nun ifadesinde , evlerinde fare olduğundan dolayı farklı yerlere fare zehiri koyduklarını, çocukların rahatsızlandıklarını, küçük çocuğun elinde fare zehiri gördüğünü, yemiş olabileceğini düşünerek hastaneye başvurduklarını söylediği öğrenildi.