Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 1 ay önce yapımına başladığı ‘18. Cadde Altgeçit Çalışmaları Projesi’ tüm hızıyla sürerken, çalışmaların 2. Çevre Yolu üzerindeki kısmı, 17 Eylül tarihinde 1,5 ay süreyle trafiğe kapatılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 1 ay önce yapımına başladığı ‘18. Cadde Altgeçit Çalışmaları Projesi’ tüm hızıyla sürerken, çalışmaların 2. Çevre Yolu üzerindeki kısmı, 17 Eylül tarihinde 1,5 ay süreyle trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, çalışmalar tamamlanana kadar belirlenen alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.

Alternatif güzergahlar ise şöyle: "2.Çevre Yolu üzerinde batı istikametinden geliş yapan sürücüler, Sevgi Katlı Kavşağının alt geçidini kullanmadan kavşağın üst yan yolunu kullanabilirler. Doğu geliş istikametinde seyahat eden sürücüler ise 1850. Sokak istikametinden sağa takiben 1859. Sokak istikametine sola dönüp 18. Caddeye katılabilirler."

“Projenin yapım aşaması genel olarak yüzde 35’lerde”

Yüklenici firma mühendisi ve şantiye şefi Bertan Ünal, 1 ay önce başladıkları projenin ilerleme durumunu anlatarak, “Bu çalışmalar kuzey ve güney istikametinde istinat duvarı ve kazı çalışmaları olarak devam ediyor. 2. Çevre Yolu üzerindeki kısım, kapalı kesit olarak tasarlandı. Kapalı kesitimizin uzunluğu yaklaşık 56 metre, genişliği ise 11 metre. Bu projenin şu ana kadar yüzde 35’i tamamlandı. Kazı çalışmaları yüzde 75’lerde, istinat perdeleri çalışmaları da yüzde 25’lik dilimde” dedi.

Kapalı kesit çalışmaları 1,5 ayda tamamlanacak

Kapalı kesit çalışmaları başlayacağı için, 2. Çevre Yolunun çalışma yapılacak kısmının trafiğe kapatılacağını söyleyen Ünal, “17 Eylül tarihinden itibaren 1,5 aylık süre boyunca, 2. Çevre Yolunun çalışma yapılacak bölümünü trafiğe kapatıp, oradaki kapalı kesit çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz. Bu çalışmalara başladığımız zaman, vatandaşların alternatif güzergahları kullanmasını istiyoruz. Daha sonra kuzey ve güney çalışmalarına yoğunluk vereceğiz. Şu anda kuzey çalışmalarında kazı çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık olarak 15 adet istinat duvarının tamamlanmasıyla çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Altgeçit, bu kısımdaki trafik yükünü azaltacak”

Projenin Sevgi Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı’ndaki trafik yükünü azaltacağını kaydeden Ünal, “Kuzey-güney istikametindeki araçlar Sevgi Kavşağı ve Demokrasi Kavşağını yoğun kullanmaya başladılar. Daha önce 18. Caddede göbekli kavşak vardı. Bu iptal olunca, kuzeydeki ve güneydeki araçların trafik yoğunluğu Sevgi Kavşağı ve Demokrasi Kavşağına bindi. Dolayısıyla buralarda yaşanan trafik yükünü hafifletmeye yönelik bir kavşak tasarımı düşünüldü. Bu çalışma, kuzeydeki ve güneydeki araçların transit geçişlerini sağlamak ve trafik yükünü azaltmak adına da altgeçit olarak oldukça kullanışlı bir kavşak olacak” diye konuştu.