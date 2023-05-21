Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yelken gösterisi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda açılacak olan Babil Su Sporları Merkezinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği yelken gösterisi ile Mersinlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda, Mersin Yelken Yat ve Su Sporları Kulübü, Mersin Rota Yelken Sporları Kulübü ve Mersin Marina Yelken Sporları Kulübü üyesi toplam 29 sporcu ile yelken, 2 sporcu ise uçurtma sörfü gösterisiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

"Bu etkinliğe çıktığım için gururluyum"

Yelken gösterisinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Tura Biriç, "Yaklaşık 1 yıldır yelken yapıyorum. Yelkenle açıldığım zaman özgür hissediyorum, mutlu oluyorum. Belediyenin böyle bir etkinliğinde bunu yapmak beni ayrıca mutlu etti. 19 Mayıs gibi önemli bir günde bu etkinliğe çıktığım için gururluyum. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi anıyorum" dedi. Yelken gösterisinde yer alan sporculardan İrem Uğurlu, "Laser sürüyorum. Çok mutluyum. Uzun zamandır bekliyorduk. Sonunda gerçekleştirdik” dedi.

Uğurlu, büyükşehirin gençlere yönelik birçok etkinliği olduğunu ifade etti.

Kaan Yüksel ise, “Mersin Rota Yelken’de yelkenciyim. Mutlu hissediyorum. Beni izleyenlere de teşekkür ediyorum. Güzel bir duygu. Arkadaşlarımızla birlikte spor yapıyoruz" ifadelerini kullandı.