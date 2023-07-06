Mersin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların yaz aylarını huzurlu ve rahat bir şekilde geçirebilmeleri için, haşere ile mücadele çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.

Yaz aylarının gelmesiyle, yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına hız kazandırıldığı belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde belirlenen 160 bin noktada düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Haşere ile mücadeleyi 16 bin kilometrekarenin tamamında 365 gün boyunca sürdüklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, “Türkiye’de haşere ile mücadelede kullanılan en kaliteli ilaçları alıyoruz. Avrupa Birliği normlarında, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı toksikoloji ve ekotoksikoloji raporu olan ilaçları tercih ediyoruz. Bunlar kaliteyi artırıyor. Vatandaşımızın sağlığı, huzuru ve rahatı konusunda asla taviz vermiyoruz” dedi.

İki hafta öncesine kadar etkili olan yağışların, su ortamında çok çabuk üreme özelliği gösteren sivrisineğin larvalarını yumurtalarını bırakmasına imkan tanıdığına dikkat çeken Halisdemir, “Sivrisinekler her seferinde yaklaşık 400’e yakın yumurta bırakabiliyor. Ekiplerimiz bu yumurtaları düzenli olarak takip ediyor, buluyor ve bertaraf ediyor. Mersin genelinde sivrisineklerin üreyebildiği 160 bin nokta var. Bu noktalara düzenli olarak ilaçlama yapıyoruz. Havalar ısınmaya başladığı ve yağış olmayacağı için, çok kısa sürede tamamını kontrol altına alacağız” diye konuştu.

"Çöplerden sızan sular ve atıklar, haşerelerin üremesine neden olabiliyor”

Vatandaşlara çağrıda bulunarak, evsel atıklarını konteynerlere atmalarını ve atarken de poşetleri sıkı bağlayarak dağılmamasını sağlamalarını isteyen Halisdemir, “Haşere ürememesi için bu işlemler çok önemli. Çünkü çöplerden sızan sular ve atıklar sinek, sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine neden olabiliyor. İlçe belediyelerimizden beklentimiz de bu konteynerlerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi, ilaçlanması ve temizlenmesi. Ayrıca, yaylalar başta olmak üzere, müstakil evinde olanlar ve balkonunda çiçek besleyen vatandaşlarımız da sulama maksatlı su biriktiriyorlarsa ve çiçek altlarındaki küçük kaplarda su bulunduruyorlarsa, lütfen bunları sık sık yenilesinler. Çünkü sivrisineğin en sevdiği üreme noktaları buralardır” ifadelerini kullandı.

İlaçlama konusunda sadece kimyasal ve biyolojik mücadele yapmadıklarını da vurgulayan Halisdemir, Mersin’de yaklaşık 49 bin adet tarımsal sulama havuzu bulunduğunu ifade etti. Sulama havuzlarının, sivrisinek için inanılmaz bir üreme ortamı oluşturduğuna dikkat çeken Halisdemir, “Biz buralara 15-20 günde bir düzenli olarak ilaç atıyorduk, ama bir proje geliştirdik. Sivrisinek larvası ile beslenen lepistes balıklarımızı bu havuzlara atmaya başladık. Havuzlara bıraktığımız lepistesler, bu larvaları yiyorlar ve orada sivrisinek üremesini kaynağında engelliyorlar. Bugüne kadar bu balıkları 9 bin havuza bıraktık. Önümüzdeki günlerde bunu daha da artırmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Haşere ile mücadelede bir proje daha geliştirdiklerini dile getiren Halisdemir, “Fesleğen ve lavanta gibi bazı aromatik bitkiler, sivrisineğin kaçmasını sağlıyor. Bu bitkilerden yetiştirdik ve özellikle yaylalara dağıtmaya başladık. 18 bin bitkimizi şu an il genelinde dağıttık. Çok da ilgi gördü. Vatandaşlarımızdan bu bitkileri bahçelerinde yetiştirmelerini ve çoğaltmalarını istiyoruz” dedi.