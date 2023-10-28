Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda zanlıları gözaltına aldı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, 14 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.