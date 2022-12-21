Mersin’de bir kamyonda yapılan aramalarda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Mersin’de bir kamyonda yapılan aramalarda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda; A.T.K., Y.M. ve M.A. isimli şahısların kaçak akaryakıt getireceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen kamyonu durduran ekipler, piyasa değeri 350 bin lira olan 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.