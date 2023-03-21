Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yürütülen uzun soluklu çalışmalar neticesinde, şüpheli 4 şahsın, suç örgütleri ile irtibatlı bir şekilde çok sayıda silahı yasadışı şekilde Mersin’e getirerek, satmayı amaçladıklarını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen şahısları bir süre daha takip eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 1’i iş yeri 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 AK47 kalaşnikof otomatik piyade tüfeği, 2 kalaşnikof şarjörü, 2 kalaşnikof fişeği, 61 tabanca, 54 tabanca şarjörü, 250 tabanca fişeği, 12 anahtarlık görünümlü suikast tabancası, 10 otomatik av tüfeği, 20 av tüfeği şarjörü, 26 tabanca namlusu, 30 silah parçası ile 1 metal kelepçe ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.