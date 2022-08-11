Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eğitime desteklerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu öğretim yılında barınma sorunlarının çözümü için katkı sunma amaçlı 120 öğrenci kapasiteli yurt binasını hazır ettik. 120 çocuğumuz orada kalma imkanı bulacaklar" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eğitime desteklerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu öğretim yılında barınma sorunlarının çözümü için katkı sunma amaçlı 120 öğrenci kapasiteli yurt binasını hazır ettik. 120 çocuğumuz orada kalma imkanı bulacaklar" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ağustos Ayı 2. Birleşim Toplantısında, gündem dışı konuların ardından komisyonlara havale edilen 9, birimlerden gelen 2, gündem dışı 1 olmak üzere 12 madde görüşüldü. Komisyonlardan gelen ilk konu olan öğrenim yardımları konusunda açıklama yapan Seçer, 2022 yılında devlet üniversitelerini veya yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerini kazanmış olan lisans ve ön lisans öğrencilerine geri ödemesiz maddi destek vereceklerini söyledi. Bu uygulamanın öğrenciler için yarar sağlayacağını belirten Seçer, "Geçen eğitim yılında 6 bin 237 lisans, 2 bin 856 ön lisans olmak üzere toplam 9 bin 93 öğrenciye yardım yapıldı. Beyana tabi, şartları uygun olduktan sonra herhangi bir gelir testine tabi olmadan, devlet üniversitelerini kazanmış ya da yüzde 100 burslu vakıf üniversitelerine girme hakkı elde etmiş bütün öğrencilerimize bu eğitim yardımını 1 yıla mahsus olmak üzere, ilk kazananların ilk yılına mahsus olmak üzere yapıyoruz. Ve geri ödemesiz tabi ki” diye konuştu.

Uygulamada geçtiğimiz yıla göre değişikliğe gittiklerini belirten Seçer, “Şimdi burada bir değişiklik oldu, tasnif ettik, 2-4-5-6 yıllık olarak. Geçtiğimiz yıl 2 yıllık ön lisans öğrencilerine 500 TL yardım yapmıştık. Bu yıl için önlisans öğrencilerine bin 500 TL bir eğitim yardımı yapma karar aldık. 4 yıllıklara 3 bin TL, 5 yıllıklara 3 bin 750 ve 6 yıllık lisans öğrencilerine de 4 bin 500 TL karşılıksız öğrenim yardımı yapma kararı aldık” şeklinde konuştu.

“120 öğrencilik yurt binasını hazır ettik”

Geçen yıl 9 bin 93 öğrencinin uygulamadan faydalandığını dile getiren Seçer, "Bu yıl da eğitim yardımımızdan yaklaşık olarak 9-10 bin civarında öğrencimizin faydalanacağını düşünüyoruz. Bu öğretim yılında barınma sorunlarının çözümü için katkı sunma amaçlı 120 öğrenci kapasiteli yurt binasını hazır ettik. Biliyorsunuz, burası daha önce üniversite hastanesi olarak hizmet veren binaydı ve üniversiteden tahsis almıştık. Şu anda hazır, bu eğitim-öğretim yılında 120 çocuğumuz orada kalma imkanı bulacaklar" ifadelerini kullandı.

“Yeni dönemde kurs merkezlerimizde test kitapları ve yardımcı kaynaklarda vereceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin halen 9 ilçede 13 aktif kurs merkezi olduğunu da belirten Seçer, “307 öğretmenimiz ile öğrencilerimiz, hem LGS hem YKS sınavlarına hazırlanıyorlar. Özellikle dezavantajlı mahallelere 8 ayrı noktada 8 ayrı kurs merkezinin oluşturulma çalışmaları devam ediyor. YKS’ye hazırlanan ve kayıt yaptıran 3 bin 263 öğrenci, bu merkezlerimizde 15 Ağustos’ta ders başı yapacak. Bu eğitim döneminde de öğrencilere test kitapları ve yardımcı kaynaklar vereceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da öğrencilerimize katkılarımız artarak devam edecek” dedi.

Toplantının devamında çeşitli komisyonlardan gelen diğer konular ile birimlerden gelen konular görüşülerek karara bağlandı.