Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından sinevizyon gösterimi ve protokol konuşmalarının gerçekleştiği törende, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma" etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri verildi. Program Mezitli Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryonun sergilenmesiyle sona erdi.

Program kapsamında Mersin Kültür Merkezi fuayesinde "Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf Sergisi" düzenlenirken Mersin İl Halk Kütüphanesi'nde "Mehmet Akif Ersoy Kitap Sergisi" etkinliği gerçekleştirildi.

Programda söz alan Adem Koca, "Bugün İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisimizce kabulünün 102. yılını idrak ediyoruz. Bazı insanlar vardır ki onların hayata bakışları alışılagelmiş olanın ötesindedir. Mehmet Akif Ersoy; şerefli, asil, fedakâr bir yaşamın nasıl olması gerektiğini bizlere anlatmamış, adeta yaşatmıştır. Milletin "Ya istiklal, Ya Ölüm!" diyerek tarihin akışını değiştirdiği o günlerde; engin bilgi birikimi inancıyla birleşmiş, mütevazı karakteri şiirleriyle şahlanmış, vatan ve millet sevgisi İstiklal Marşımızla doruk noktasına ulaşmış, millete en zor günlerinde can olmuş, kan olmuş, umut olmuştur. İstiklal Marşımızın şairi, yazdığı her sözcüğü bu milletin sînesinden çekip almış, tarihe kazımıştır. Milletimizin bağımsızlık sevdası "Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım!" dizeleriyle tüm dünyada yankılanmıştır. Bu millet, İstiklal Marşıyla şerefli bir zaferin nasıl kazanıldığını, bağımsızlık aşkının ne olduğunu, Allah ve millet sevgisini cihana duyurmuştur. Ben, yürekten inanıyorum ki, milletçe yaşadığımız bu büyük doğal afetin yaralarını da aynı ruhla, milletçe kenetlenerek, devletimizle omuz omuza, yürek yüreğe, hep birlikte aşacağız. Bu vesileyle yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah Aziz Milletimize sabırlar ihsan etsin, Kadim Devletimize bir daha böyle bir acılar yaşatmasın.

Çok Kıymetli Evlatlarım,

İstiklal Şairi; Rabbini, milletini, vatanını bilen bir nesil arzu ediyordu: "Asım'ın nesli diyordun ya, nesilmiş gerçek/ İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek!". O, Asım'ın neslini bizlere emanet etti. Bizler de sizlere bir kez daha şairin sözleriyle sesleniyoruz: "Sahipsiz olan memleketin batması haktır; sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır!" Vatanımız her bir evladımıza emanettir. "Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur!"

Bu duygu ve düşüncelerle Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve vatan uğruna şahadet şerbeti içmiş tüm İstiklal Kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurlarında şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şâd olsun! Siz değerli konuklarımızı bir kez daha en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum." dedi.