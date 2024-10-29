Mersin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ’Bayrak Yürüyüşü’ düzenlendi. Yürüyüşte gençler, Cumhuriyet’in 101. yılını simgeleyen 101 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

Mersin Valiliğince düzenlenen yürüyüş, sahildeki Mersin İdman Yurdu Meydanı’ndan başladı. Katılımcıların Cumhuriyet’in 101. yılını simgeleyen 101 metrelik Türk bayrağını Adnan Menderes Bulvarı boyunca taşıdığı yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevi’nde son buldu.

"Gençlerimiz bayrağımızı en yukarıda, gönderde tutmaya devam edecekler"

Vali Pehlivan, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi. Pehlivan, "Gençlerimiz bayrağımızı en yukarıda, gönderde tutmaya devam ediyorlar, devam edecekler. Atalarımızdan miras aldığımız aziz vatanımızı gelecek nesillere hep birlikte daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. İlelebet bir ve beraber olarak, bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümlerini kutlamayı temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum" dedi.

"Cumhuriyetimiz gençlerimize emanet"

Yürüyüşe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Cumhuriyet’in gençlere emanet edildiğini vurguladı. Seçer, "101. kuruluş yıl dönümüne ithafen 101 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüdük. Bayrağı, gençlerimiz taşıdı. Cumhuriyetimiz de gençlerimize emanet. Cumhuriyet bir medeniyet, kültür, eğitim ve aydınlanma projesidir. Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Kurucumuz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" diye konuştu.