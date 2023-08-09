Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 100 litre sahte içki ele geçirilirken, sahte içki imalatı yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi'nde bir şahsın evinde sahte alkollü içki imal ederek sattığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının adresine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada 100 litre sahte içki ele geçirdi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.