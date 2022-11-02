Mersin Büyükşehir Belediyesinin projelerinden ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesinin 60 noktada başladığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sosyal belediyecilik anlayışıyla 2019’da başlattığı ‘1 Ekmek 1 Çorba’ hizmeti ile bugüne kadar 879 bin 181 vatandaşa ulaşıldığı aktarıldı.

31 Ekim tarihiyle birlikte Mersin’de 60 noktada ‘1 Ekmek 1 Çorba’ ikramlarının başladığını ve özellikle sanayi siteleri, hastane önleri, otogar, tren istasyonu gibi sirkülasyonu fazla olan noktalarda bu hizmeti verdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Çorba ikramlarımız sabah 05.00’te tarım işçileri ile başlıyor, 09.00’a kadar vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda devam ediyor. Vatandaşlarımızın, güne sıcacık bir çorbayla başlamalarını istiyoruz. Çorbalarımızı Mersin merkez, Tarsus, Silifke ve Erdemli’de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz” dedi.

Sabah saatlerinde sıcak bir çorbayla güne başlamanın keyifli olduğunu belirten sanayi sitesi esnaflarından Kadir Aytekin, “Bu hizmet bize sunulduğu için teşekkür ediyorum. Sabah 08.00’de işbaşı yapıyoruz. Çorbalar içimizi ısıtıyor, iyi oluyor” dedi.

Bir başka esnaf Ali Dalkılıç ise “Çorba ikramı çok güzel, memnun kaldık. Çorbamızı içip, işimize devam edeceğiz. Annemizin yaptığı çorba gibi lezzetli” ifadelerini kullandı.