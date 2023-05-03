Cumhurbaşkanlık tarafından 2023 yılının "Aşk Veysel Yılı" ilan edilmesi nedeniyle büyük ozanın şiirlerinin okul öncesinden 12. sınıfa kadar her kademeden öğrenci tarafından okunduğu törende, derece alan öğrencilerimize ödülleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca törende, "Evlatlarımızla bir kez daha gurur duydum. Eğitim öğretimin sadece sınıflarda olmadığını kanıtlayan bu projede, her yaştan öğrencimiz halk şiirimizin büyük ozanı Aşık Veysel'in sevgi dolu mısralarını en anlamlı şekilde, içtenlikle okudular. Yıllardır en güzel şekilde sürdürülen bu geleneksel şiir etkinliği için başta Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Adem Şimşek olmak üzere, emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum." dedi.