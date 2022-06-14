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VALİ PEHLİVAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARININ ARDINDAN SAHAYA İNDİ
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından sahada incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.
MERSİN 14.06.2022, 11:56 14.06.2022, 13:13
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarılarının ardından sahada incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, beraberinde AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız ile birlikte kuvvetli yağışlardan etkilenen merkez Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi Çavuşlu Deresi yakınında ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, Çavuşlu Deresinde iyileştirme çalışmalarının yapılması yönünde ilgili birimlere talimat verdi.
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