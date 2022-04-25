Mersin’deki ’Çocuk Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu
Mersin’de bant sektöründe faaliyetlerini sürdüren BonaBant tarafından düzenlenen ’Çocuk Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi.
Mersin’de bant sektöründe faaliyetlerini sürdüren BonaBant tarafından düzenlenen ’Çocuk Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi.
Çeşitli gösteriler ve palyaço eşliğinde eğlenceli vakit geçiren çocuklar buble şov, sosis balon şov ve bant etkinlikleriyle neşe dolu anlar yaşadı. Firma tarafından üretilen bantları kullanarak öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler geliştiren çocuklar, hem öğrendi hem doyasıya eğlendi.
“Çocuklarımız ülkemizin geleceği açısından çok büyük bir öneme sahip” diyen BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, “Firma olarak çocuk şenliğimizin ilkini gerçekleştirdik. Çocuklarımız ülkemizin geleceği açısından büyük bir öneme sahip. Çocuklarımız her zaman en büyük yatırımımız olmalıdır. Bu çerçevede onların kendilerini değerli hissetmeleri açısından bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızı önemsiyor ve düzenlediğimiz organizasyonumuzu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz” dedi.
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