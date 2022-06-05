Mersin’de üreticilere kuraklığa dayanıklı buğday tohumu dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesince, buğday üretiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, 100 üreticiye 5 bin kilo kuraklığa dayanıklı buğday tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, Mersin genelinde buğday üretimini yaygınlaştırmak, yaşanan iklim değişikliği sebebiyle kuraklığa dayanıklı ve birim alandan daha fazla verim alınabilecek ekmeklik buğday tohumu çeşidini vatandaşlara ulaştırmak amacıyla ‘Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması ve Dağıtımı Projesi’ni hayata geçirdi. Projede üreticilerin tohum girdi maliyetleri Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

100 üretici faydalanıyor

Proje çerçevesinde Tarsus’ta 23, Gülnar’da 22, Mut’ta 35, Silifke’de 19 ve Yenişehir ilçesinde 1 olmak üzere 5 ilçedeki toplam 100 üreticiye ekmeklik çeşidi buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Her üreticiye 2 dekarlık alanda kullanılması için 50’şer kilodan toplam 5 bin kilogram tohum verildi. Projeden faydalanan ve tohumları toprakla buluşturan Tarsus’a bağlı Sağlıklı Mahallesi’nden üreticiler, projeden ve hasat öncesi ürün gelişiminden duydukları memnuniyetleri dile getirdi.

Kuru tarıma elverişli ve kuraklığa dayanıklı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinde ziraat teknikeri olarak görev yapan Ali Karakış, projenin detaylarını anlatarak, “Vermiş olduğumuz buğdaylarla birlikte her üretici için 2’şer dekar alan olmak üzere toplam 200 dekar alanda buğday üretimi yapıyorlar. Bu buğday çeşidinin özelliklerinden biri kuru tarıma elverişli ve kuraklığa dayanıklı olması. Üreticilerimizin alternatif buğday çeşidi olarak ekmelerini sağlamış olduk” dedi.

Üreticilerin bir önceki dönem ektikleri buğdaya nazaran daha verimli olduğunu belirttiklerini ifade eden Karakış, “Geçen seneye nazaran daha verimli bir şekilde ilerlediklerini söylüyorlar. Biz de hasat ve harman işlemlerinden sonra alınan veriler doğrultusunda buğday çeşitliliğinin olumlu ya da olumsuz yönlerini çıkarıp, üreticilerimize önerilerde bulunacağız” diye konuştu.

“1975’den beri ilk defa böyle destekleme gördük”

Buğday üreticisi İsmet Menemen ise 1975 yılından bu yana çiftçilikle uğraştığını ve ilk kez böyle bir destek aldığını ifade ederek, “Belediyenin verdiğine göre bu sene Allah izin verirse buğday iyi olur. 1975’den beri kayıtlıyım çiftçiliğe. 1975’den beri ilk defa böyle destekleme gördük üretici olarak” dedi.