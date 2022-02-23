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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKBELEN’DE ÜÇ CADDEYİ YENİLEDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa, Ata ve Ziya Paşa caddelerini yeniledi.

MERSİN 23.02.2022, 09:49 23.02.2022, 11:55
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKBELEN’DE ÜÇ CADDEYİ YENİLEDİ

 Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa, Ata ve Ziya Paşa caddelerini yeniledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akbelen Mahallesindeki 3 caddeye toplam 2 bin 500 ton asfalt döktü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kenti sorunsuz ve konforlu yol ağına kavuşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kentin dört bir tarafında yenileme planına aldıkları bölgelerde yol çalışmaları yürütürken, özellikle bozuk zemin nedeniyle ulaşımda sorun oluşturan yolları yeniliyor.

Ekiplerin, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Ata ve Ziya Paşa caddelerindeki yol çalışmaları tamamlandı. Söz konusu 3 caddeye toplam 2 bin 500 ton asfalt döken ekiplerin bölgedeki hızlı çalışması vatandaşları memnun etti.

“Arabalarımız artık rahat gidip gelecek”

28 yıldır Akbelen’de işletmecilik yapan Halise Buğur, “Yollarımızın bayağıdır ihtiyacı vardı. Teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı. Gayet güzel bir yolumuz oldu. Şu anda arabalarımız artık rahat gidip gelecek” diye konuştu.

“Otoban gibi yol oldu”

Vatandaşlardan Mustafa Asarı da yol çalışmalarından çok memnun olduğunu ifade ederek, “Çok süper, ellerine sağlık. Daha önce yollar çok kötüydü, şimdi daha iyi oldu. Toz oluyordu. Bazı yerler yamalı oluyordu, yamalı olunca da tabi arabalar hasar görüyordu. Şimdi otoban gibi yol oldu” dedi.

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