MDOB, ’ALLEGRA ENSEMBLE’ KONSERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), “Bi’ Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan, İtalyanca anlamı "Neşeli Topluluk" olan “Allegra Ensemble" konserini 23 Nisan 2022 Cumartesi saat 20.30’da opera sahnesinde gerçekleştirecek.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), “Bi’ Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan, İtalyanca anlamı "Neşeli Topluluk" olan “Allegra Ensemble" konserini 23 Nisan 2022 Cumartesi saat 20.30’da opera sahnesinde gerçekleştirecek.
Türk halk müziği ezgilerini klasik müzik ve caz ile harmanlayarak seslendiren, aynı zamanda dünya müziklerinden de örnekler sunan grup, seyircilerle keyifli bir konserde buluşacaklar. Soprano Mehlika Bilgin Karadeniz, 1. kemanda Ümmiye Özdem, 2. kemanda Şenzelita Aykanat, viyolada Melda Sak, viyolonselde Hande Ulutaş, flüt/mandolin/vokalde Müjde Akden, perküsyonda Irmak Tokgöz ve piyanoda Gülriz Tunca’nın olduğu, düzenlemelerini Osman İşmen’nin yaptığı konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları klasik müzik enstrümanları ile çok sesli icra edilecek.
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