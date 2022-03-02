KKTC ERENKÖY EKOTURİZM PLANINI MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLADI

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Kıbrıs direnişinin sembolü olan Erenköy için Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü ve KKTC Orman İdaresi ile işbirliği kapsamında Ekoturizm Planı hazırladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Erenköy Ekoturizm Planı hazırlandı. Hazırlanan Ekoturizm Planı, Ekosistem Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Galip Çağatay Tufanoğlu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Orman İdaresi Müdürü Cemil Karzaoğlu’na teslim edildi. Planın birer nüshası, KKTC Vakıflar İdaresine ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına da verildi.

Plan tesliminden sonra Orman Genel Müdürlüğü heyeti, KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü yetkilileri, KKTC Vakıflar İdaresi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askeri yetkilileri, Erenköy Ekoturizm Planı kapsamında yapılacak iş ve işlemleri yerinde değerlendirilmek üzere Erenköy’ü ziyaret ettiler.

Ekoturizm Planı yapılan Erenköy’ün; Kıbrıs adasında KKTC ile kara bağlantısı olmadığı için 1976’da boşaltılan ve sivil vatandaşın bulunmadığı bir bölge olduğu belirtilen Orman Bölge Müdürlüğü açıklamasında, şu bilgiler verildi:

“Bir liman kasabası olan Erenköy, 1950’lerden itibaren Türk Mukavemet Teşkilatı tarafından Türkiye’den silah sevkiyatının yapıldığı, Kıbrıs Türkünün direnişinin can damarı olmuştur. 1964 yılında Erenköy’de destansı bir direniş ve varoluş mücadelesi verilmiştir. Bu çatışmalarda Dillirga bölgesindeki diğer Türk köyleri olan Bozdağ, Selçuklu, Mansur ve Alevkaya köyleri Rum ordusunun eline geçtiğinden bölgedeki Türk nüfusu Erenköy’e sığınmıştır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatında, Türk ordusunun aradaki Rum köyleri nedeniyle Erenköy’e ilerlemesi mümkün olmamıştır. Bu bölgede tarihi, kültürel, orman ve doğal değerleri de kapsayacak şekilde hazırlanan bu ekoturizm planı ile 1950 yılından başlayan ve 1964 yılında destanlaşan direniş ve varoluş mücadelesinin izlerini görecek ziyaretçilerin, o anı ve ruhu yaşamaları, hissetmeleri hedeflenmektedir” denildi.