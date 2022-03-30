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HALK KART MART AYI TUTARLARI HESAPLARA YATIRILDI
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.
MERSİN 30.03.2022, 15:44 30.03.2022, 15:59
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Mart ayında Halk Karttan yararlanan 12 bin 934 kişinin hesabına toplam 2 milyon 429 bin 940 lira yatırıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her ay faydalanan sayısının sosyoekonomik durum baz alınarak güncellendiği Halk Kart uygulamasından mart ayında 12 bin 934 kişi yararlandı. 150 ve 270 liralık tutarların olduğu uygulamada, bu ay hesaplara toplam 2 milyon 429 bin 940 lira yatırıldı. Halk Kart uygulaması vatandaşların mutfak masraflarının azalmasına katkı sunarken, Mersinli esnafın da bir nebze olsa rahat bir nefes almasını sağlıyor.
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