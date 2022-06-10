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HALİSDEMİR: “MERSİN’DE ‘MAVİ BAYRAK’ SAYISINI ARTIRMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Mersin’de ‘mavi bayrak’ sayısının az olduğunu ve bu konuda biraz geç kaldıklarını belirterek, “Tüm kumsallarımızda mavi bayrak dalgalanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

MERSİN 10.06.2022, 10:17 10.06.2022, 10:46
HALİSDEMİR: “MERSİN’DE ‘MAVİ BAYRAK’ SAYISINI ARTIRMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

 Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Mersin’de ‘mavi bayrak’ sayısının az olduğunu ve bu konuda biraz geç kaldıklarını belirterek, “Tüm kumsallarımızda mavi bayrak dalgalanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftasında “Mavi Mersin İçin Mavi Bayrak” panelini düzenledi. Panelde, Mersin özelinde mavi bayrak uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında bilgiler aktarıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen panele, 7 konuşmacı katıldı; işlettiği 12 plajın 5’inde mavi bayrağa sahip olan Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’nin yetkilileri de dinleyici olarak yer aldı.

“Mavi bayrak sayısının çoğalması için her şeyi yapacağız”

Panelin açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir yaptı. Mersin’in Türkiye’nin nadide şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayan Halisdemir, “Mersin, mavisi ve yeşili bir arada olan en güzel şehirlerden birisi. 321 kilometre sahil şeridine sahip ama maalesef halkın deniziyle küs olduğunu düşündüğümüz bir şehir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ve tabii ki diğer kurumlar olarak, Mersin’de yaşayan her kesim kumsalın her noktasından denize girebilsin, rahat, mutlu bir şekilde denizin her nimetinden yararlansın istiyoruz. Hem turizm hem deniz ürünleri hem de deniz ekosistemini görmesi açısından istiyoruz. Dolayısıyla Mersin’e yapılacak her katkıyı önemli görüyoruz” dedi.

Mersin’in mavi bayrak sayısının az olduğuna dikkat çeken Halisdemir, “Potansiyelimiz çok yüksek, fakat bu konuda biraz geç kaldık. Geç kalmış olmamız, bundan sonra duracağımız anlamına da gelmiyor. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak mavi bayrak sayısının çoğalması, tüm kumsallarımızda mavi bayrak dalgalanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Denizkızı Turizm A.Ş. yetkililerinin bu noktada ciddi çabalar gösterdiğini de kaydeden Halisdemir, “Bu işin biraz başındayız, tecrübe ediniyoruz. Zamanla bunu daha da geliştireceğiz ve Mersin’in her noktasında, 321 kilometrelik kıyı şeridinin her yerinde mavi bayrağın dalgalanması için, en azından Büyükşehir olarak elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İki bölümden oluşan panelde mavi bayrak konuşuldu

Mersin özelinde mavi bayrak uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması noktasında 2 bölümde gerçekleştirilen panelin ilk bölümü “Ulusal ve Yerel Turizm Yönetimi Açısından Mavi Bayrak” başlığını taşıdı. Mersin Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu’nun kolaylaştırıcı olarak yer aldığı panelde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfından Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürü Adalet Özdürük, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesinden Prof. Dr. Kemal Bildir ve Mersin Marinadan Mavi Bayrak Sorumlusu Berna Kırdı konuşmacı olarak bilgi ve görüşlerini paylaştı.

“Deniz Kirliliği ve Çevre Yönetimi” başlığını taşıyan ikinci bölümde ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Halisdemir kolaylaştırıcı olarak yer aldı. İkinci bölümde MESKİ’den Plan Proje Dairesi Başkanı Handan Solmaz, Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Murat Kuş ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas konuştu.

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