ERDEMLİ’DE ÖĞRENCİLER MOTİVASYON ETKİNLİĞİ İLE MORAL BULDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin düzenlediği ‘Motivasyon Etkinliği’nin 4’üncüsü Erdemli’de gerçekleştirildi. Erdemli ve Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerindeki öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte öğrenciler sınav kaygısını azaltabilmek için motivasyon teknikleri öğrenirken, konserle moral buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik öncesi 1 Ekmek 1 Çorba Projesi kapsamında öğrencilere çorba ikramı yapıldı. Etkinlik, Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde Rehberlik Öğretmeni olarak görev yapan Cemre Zantur’un ‘Motivasyon’ konulu sunumu ile başladı. Sunumda öğrencilerin kendilerini nasıl motive edebileceğini anlatan Zantur, sınav stresini azaltmaya yönelik teknikleri öğrencilerle paylaştı.

Sunumun ardından Loca The Band grubu sahne aldı. Hareketli parçalar seslendiren grup, öğrencileri coştururken, sınav streslerini atmalarını sağladı.

“Havaların ısınmasıyla beraber sosyal etkinliklerimizi artıracağız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden eğitim alan tüm öğrenciler için ‘Motivasyon Etkinliği’ düzenlediklerini belirterek, “Bizler kurs merkezlerimizde sadece bilişsel alanla ilgilenmiyoruz. Öğrencilerimizin aynı zamanda duyusal alanda da gelişimini önemsiyoruz. Onun için rehberlik birimini çok önemsiyoruz. Uzman rehber öğretmenlerimiz hem bireysel hem de grup rehberliği yaparak öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor” dedi.

Öğrencilerin etkinliklerden memnun olduğunu da ifade eden Karakuş, “Deşarj oluyorlar. Havaların ısınmasıyla beraber sosyal etkinliklerimizi artıracağız” diye konuştu.

“Çevremden gelen olumsuz cümleler vardı. Burada o konuya değinildi”

Erdemli Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinden faydalanan Ahmet Kayabaşı ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu okumak istediğini söyledi. Sürekli motive edilmeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kayabaşı, “Daha önce de böyle bir etkinlik olmuştu. Geçen sefer geldiğimde de motivasyon konuşmasının faydası olmuştu. Ben zaten devamlı motive olmak zorunda kalan bir insanım. Öyle daha iyi hissediyorum kendimi. Burada da aynı şekilde oldu. Çevremden gelen olumsuz yorumlar, cümleler vardı, burada o konuya değinildi. Yararı oldu. Konser de çok güzel” ifadelerini kullandı.

Hayalinin sınıf öğretmenliği olduğunu söyleyen Serkan Güldal de “Çok güzel, stresime bir nebze de olsa su serpiyor şu an. Sınav stresi var üzerimizde, bir de mezuna kaldık. Yapılan konuşmalardan dolayı biraz daha motiveyim. Ne yapacağımı, planlı olmam gerektiğini, eksiklerimi öğrendim” dedi.