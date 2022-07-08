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Başkan Tarhan, TOKİ sakinleri ile ’Halk Günü’nde buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, virüs salgını süreci hariç, göreve geldiği ilk haftadan itibaren aralıksız olarak düzenlediği ’Halk Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Esenbağlar Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

MERSİN 08.07.2022, 12:34
Başkan Tarhan, TOKİ sakinleri ile ’Halk Günü’nde buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, virüs salgını süreci hariç, göreve geldiği ilk haftadan itibaren aralıksız olarak düzenlediği ’Halk Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Esenbağlar Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Esenbağlar Mahalle Muhtarı Hasan Develi, Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Kaykaç, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda, iletilen talepleri buluşmada hazır bulunan birim müdürlerine aktararak çözümünü sağlayan Tarhan, vatandaşların sıkıntı ve önerilerini dinledi.

Kendisine iletilen sorunlara çözüm üretmeye devam eden Tarhan, gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgilendirmelerde de bulundu. Çevrede yaşayan vatandaşlar da ’Halk Günü’ne yoğun ilgi gösterdi. Mezitli Belediyesi ile ilgili şikayetlerini doğrudan Başkan Tarhan’a anlatma olanağı bulan vatandaşlar, başta ekonomik sıkıntı olmak üzere ülke gündeminde yer alan konularda da bilgi alışverişinde bulundular.

"Mezitli’yi farklı kılan dayanışma ve birlikteliktir"

Mezitli’nin her geçen gün daha fazla büyüyerek gelişen bir ilçe olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, “Mezitli çok özel bir ilçe. Bu durum Mezitli’nin diğer ilçelerle kıyaslandığında çok daha hızlı gelişip büyümesi sonucunu doğuruyor. Ama biz bu büyümeden şikayetçi değiliz. Kontrollü ve sağlıklı bir büyüme yaşıyoruz. Bunda da en büyük rol Mezitli Belediyesi olarak kente kattığımız değer olmaktadır” dedi.

Esenbağlar Mahallesi başta olmak üzere hemen her mahallede ’Gönüllü Evi’ açtıklarını, yine Mezitli’nin tarihinde önemli bir yeri olan tarihi Taş Mektep’i sanatsal eğitim yapılmak üzere yeniden hayata döndürdüklerini belirten Başkan Tarhan, “Her türlü etkinlik ve buluşmada Gönüllü Evlerimizi kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun doğum gününü, kadınların altın günü buluşmasını Gönüllü Evimizde yapın. Yine gönüllü olarak çalışmalara destek olun. Aralarında profesörlerin, doktorların, öğretmenlerin bulunduğu gönüllüler her akşam bir semt pazarında buluşarak atıkları topluyor ve çiftçimize destek olmak amacıyla belediyemizin de katkısıyla kompost üretimi yapıyor. Başka gönüllülerimiz ürettiklerini satarak çocukların eğitimine katkı sunuyor. Diğer taraftan Covid-19 sürecini halkımızın gönüllü desteği ile rahat atlatan ilçelerden birisi olduk. Halkımız evlerinde ve Gönüllü Evlerimizde maske dikti, gıda desteği sağladı ve bu zorlu süreci dayanışarak atlattık. Vatandaşlarımızı da bu gönüllü ordusuna katılmaya davet ediyoruz. Hem Mezitli Belediyesiyle olan iletişimin daha kolay olması hem de yaşanılan sıkıntıların el birliği ile çözüme ulaşması ancak halkımızın işbirliği yapmasıyla daha verimli olacaktır. Biz de gönüllü çalışmalarımıza katılan vatandaşlarımıza ekonomik destek sağlayamasak da pek çok hizmetimizden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlıyoruz. Mezitli’yi diğer kentlerden farklı kılan en büyük yönü vatandaşlar arasında olan bu dayanışma ve birliktelik ruhudur. Mezitli Belediyesinin en büyük gücü de halkının bu desteği ve güvenidir" diye konuştu.

Başkan Tarhan, toplantıya katılan çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün bir ulusun kurtuluş mücadelesini kaleme aldığı ’Nutuk’ kitabını hediye etti.

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