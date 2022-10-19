Yeşilay Derneği Mersin Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri MERSINTIME'ı ziyaret etti.

Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulan Yeşilay Derneği Mersin Şube Başkanlığı MERSINTIME'ı ziyaret etti.

Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran , Yönetim Kurulu Üyeleri Mikail Eren , Dr. Hasan Dinçer , Alaattin Saraç ve Ramazan Çelik ile birlikte MERSINTIME'a nezaket ziyaretinde bulundu.

MERSINTIME imtiyaz sahibi Aytur Gezer ile Mersin Yeşilay'ın yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında sohbet eden Başkan Pekduran , başta madde bağımlılığı ,alkol ve tütün bağımlılığı olmak üzre özellikle gençleri etkisi altına alan internet bağımlılığı ile yoğun şekilde mücadele ettiklerini belirterek , '' Mersin Yeşilay olarak vatandaşlarımıza yardımcı olmak için 7 /24 hazırız.

Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Merkezimizde uzmanlarımızla vatandaşlarımıza yardımcı olmak için bekliyoruz '' dedi.

Mersin'de tüm kurum , kuruluş ve stk'larla işbirliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Pekduran , '' Bu anlayışla geçen hafta , Mersin Sivil Toplum Çalıştayı'nda Yeşilay'ımızı ve projelerimizi anlattık."Bilim Akdeniz'de Şenleniyor-II" TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğine katılarak YEŞİLAY’yımızı tanıttık '' dedi.

Ziyaret sonunda İmtiyaz sahibi Aytur Gezer Başkan Pekduran ve arkadaşlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi ve ziyaret anısına hediye takdimi yaptı.