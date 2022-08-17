Yeşilay Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran ve Yönetim Kurulu üyeleri , Mersin'de terfi eden ve yeni atanan İdarecilere hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Yeşilay Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran Yönetim Kurulu üyeleri Alaattin Saraç , Ülkü Sıdalı , M.Reşit Uysal ve Serdar Çiftçi ile birlikte görevlerinde terfi eden ve yeni atanan İdarecilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Halit Pekduran Başkanlığındaki heyet ilk olarak Mersin Sahil Güvenlik Komutanı SG Albay iken Tuğamiral rütbesine terfi eden Oguz Bavbek' i ziyaret ederek tebrik ettiler.

Yeşilay'ın çalışmaları hakkında Tuğamiral Bavbek'e bilgi veren Pekduran , nezaketi ve misafirperliği için teşekkür etti.

Başkan Pekduran ziyaret sonunda Tuğamiral Bavbek'e Yeşilay Bilgi Seti hediye etti.

Başkan Pekduran ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve aynı zaman da Yeşilay Mersin İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Mikail Eren'i ziyaret etti.

Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü iken Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Mikail Eren'i tebrik eden heyet , Eren'e yeni görevinde de başarılarının devamını dilediler.

Başkan Pekduran , İl milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren 'e de Yeşilay Bilgi Seti hediye ederek nezaketi ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Yeşilay Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran ve Yönetim Kurulu Üyeleri son olarak Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ebubekir Fil'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.