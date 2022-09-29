Yeşil Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İlçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilay Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran ve Yönetim Kurulu üyeleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Pekduran Başkanlığındaki Yeşilay , göreve geldikleri günden bu güne bir çok kurum , kuruluş ve stk'larla işbirliği yaparak vatandaşları her türlü bağımlılıktan kurtarabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Halit Pekduran ve yönetim Kurulu Üyeleri , Mersin Merkez İlçelerinden olan Akdeniz , Mezitli ve Yenişehir İlçe Kaymakamlıklarını ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Pekduran ve arkadaşları sırasıyla Akdeniz İlçe Kaymakamı görevine Atanan Zeyit Şener'i ziyaret ettiler ve yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulundular .Kaymakam Şener'e Yeşilay'ın proje ve çalışmalarını anlatarak her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade ettiler.

Daha sonra Yenişehir İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök ve Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin'i ziyaret eden heyet yeni görevlerinde başarılar diledi.