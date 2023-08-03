Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tabela denetimlerini sürdürdüğü, kanun gereği yüzde 75’i Türkçe olmayan iş yeri tabela ve afişlerinin söküldüğü bildirildi.

Yenişehir Belediyesi, tabelaların mevzuat çerçevesinde Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması amacıyla denetimlerine devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki işyerlerinde tabela, çalışma izni ve ruhsat denetimi yaptı. Kanunlara uymayan iş yerleri hakkında tutanak tutuldu, yüzde 75’i Türkçe olmayan tabela ve afişler kaldırıldı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde işyeri sahiplerine, Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda da bulunuldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Kanunlar çerçevesinde ekiplerimizle gerekli denetimleri yapıyoruz. Kanunlar herkes için geçerli ve bağlayıcıdır. Denetimlerimiz devam edecek, Yenişehir Belediyesi olarak üstümüze düşeni yapmayı sürdüreceğiz" dedi.