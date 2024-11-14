Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla yeni nesil konteynerler ve sessiz çöp toplama araçlarını devreye soktu.

Yenişehir Belediyesi, çöp toplama işlemlerinde gürültü oluşumunu engellemeyi hedeflediği yenilikçi uygulama ile yeni sistemde ’Çok Amaçlı Çevre Temizleme Aracı’ (ÇAÇA) olarak bilinen sessiz çöp toplama araçlarını kullanarak çöpleri kent sakinlerinin huzurunu bozmadan topluyor. ÇAÇA araçları, çöpleri bom sistemiyle alarak yeni nesil konteynerlerden boşaltıyor, böylece daha sessiz ve çevre dostu bir çöp toplama işlemi sağlanıyor.

Yeni nesil konteynerler kullanılıyor

Pedallı mekanizmaya sahip ve kapalı tasarımları sayesinde kötü kokuları engelleyen yeni nesil konteynerler, ana arterler ve yoğun kullanım alanları başta olmak üzere Yenişehir’in birçok noktasına yerleştirildi. Bu konteynerlerin 3 bin 750 litre kapasitesi sayesinde çöp toplama işlemleri daha az sıklıkla yapılarak hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlanıyor.

“Yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir’in temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaya, yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceklerini ifade ederek şunları dile getirdi: “Yenişehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzurunu ve sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz sessiz çöp toplama sistemi ile özellikle gece saatlerinde oluşan gürültüyü en aza indiriyor, böylece vatandaşlarımızın rahatsız olmadan dinlenebilmesini sağlıyoruz. ÇAÇA araçları, yeni nesil konteynerlerle entegre olarak sessizce çalışıyor ve çöpleri bom sistemiyle topluyor. Bu sistemi daha fazla bölgeye yaymak ve kentimizin tamamında uygulamak istiyoruz. Ayrıca, sessiz toplama araçlarımızın sayısını artırarak sistemin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz.”