Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2021 yılında hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi kapsamında üretilen safranın hasadı bu yıl da yapıldı.

Yenişehir Belediyesi ilçede alternatif ürün yetiştirilmesini sağlamak ve üreticiyi desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir’de yüksek katma değerli ürünler elde etmek amacıyla hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi dördüncü yılına girdi. Değirmençay Mahallesi’nde yapılan safran hasadına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yanı sıra TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu, Değirmençay Mahalle Muhtarı Rıdvan Işık, belediye meclis üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Hasadın ardından Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşlara safranlı pilav da ikram edildi.

“Türkiye’nin en çok safran üreten ilçelerinden biri olabiliriz”

Yenişehir’de geniş tarımsal araziler bulunmadığını, dolayısıyla dar alanda yüksek verim elde edilebilecek ürünlerin yetiştirilmesi için bir çaba içerisinde olduklarını belirten Başkan Özyiğit, safran üretiminin de buna örnek olduğunu söyledi. Türkiye’nin büyük safran üretiminin yapıldığı ilçelerden biri olmayı hedeflediklerine dikkat çeken Özyiğit, “Bu projeyi 4 yıl önce başlattık. İyi sonuçlar aldık, bunun da bizi yeni adımlara doğru taşıyacağını biliyoruz. Gerekliliklerini yerine getireceğiz. Yenişehir’in diğer ilçelere göre geniş tarım arazileri yok ama verimli topraklardayız. Kısıtlı alanlarda daha yüksek verim elde edeceğimiz ürünler ekmeliyiz. Gün geliyor narenciye üreticileri ürünlerinden gelir elde edemiyor. Bahçesini sökme noktasına gelen üreticilerimiz oluyor. Bu konuda yöneticiler olarak ön açıcı olmak gibi bir görevimiz var. Bu kıymetli projede bunun bir örneği. Safranbolu’da yıllık safran rekoltesi 30-35 kilogram civarında. Yenişehir’de çoğalan safran soğanlarını doğru biçimde kullanmamız halinde Türkiye’nin en çok safran üreten ilçelerinden biri olabiliriz" dedi.

Arı merası oluşturduklarını ve tıbbı aromatik bitkiler üzerine çalışmalar da yapacaklarını belirten Özyiğit, “Kurduğumuz Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla Değirmençay’da 600 dönümlük arı merası çalışmalarımızı tamamladık. 600 arı kovanı alanı oluşturduk. Yılın 11 ayında çiçek açacak bitkiler ektik, arıların beslendiği bir alan olacak. Ayrıca aynı bölgede kooperatiflerimiz kanalıyla tıbbı aromatik bitkiler üretmek için çalışmalarımız da var" diye konuştu.

“2025 yılı Yenişehir için çok önemli bir yıl olacak"

2025 yılını ’Yeşil Yenişehir Yılı’ ilan ettiklerini ve bu kapsamda yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Özyiğit, yapay zekayı kullandıklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Doğayı ve çevreyi korumamız lazım. Suya çok önem vermemiz gerekiyor. 2050 yılı sıfır emisyon eylem planını hazırlayan Türkiye’nin ilk ilçe belediyesi olduk. Yenişehir’in dijital ikizini çıkardık. Yapay zeka destekli çalışmalar yapıyoruz. Bunu yapan Türkiye’nin ilk belediyesiyiz. Hangi ağacın hangi bölgede daha faydalı olacağı ile ilgili ölçüm yapıyoruz. Öksüz Deresi kenarındaki alanda temizlik ve ağaç dikimi yapıyoruz. Buraya dikeceğimiz ağaçları seçerken, yapay zeka ile ölçüm yaptık. Harnup ağacının en uygun tür olduğunu gördük. Ve oraya harnup ağaçları ekeceğiz. Stratejik planımızı hazırlarken 2025 yılını ’Yeşil Yenişehir Yılı’ ilan ettik. Yeşil Toroslar ile mavi Akdeniz’i birleştirerek, neyi nasıl yapacağımızı planlıyoruz. İş birliği yapacağımız kurumlar var. Daha yeşili, daha yaşanabilir bir Yenişehir’i oluşturmak için hangi eylemi yapacağımızı planlıyoruz. 2025 yılı Yenişehir için çok önemli bir yıl olacak. Çevremize, doğaya, iklime özen göstermeliyiz. Üretmeye devam edeceğiz. Solucan gübresi üretiyoruz. Kırsal mahallelerimize dağıtıyoruz. Üretimi canlandırmamız lazım ama bunu yaparken, kimyasaldan uzaklaşıp, çevreci yöntemler geliştirmemiz de gerekiyor.”

Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu da projenin öneminden söz ederek, üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.