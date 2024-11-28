Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 0-3 yaş arasında çocukları olan ebeveynlere eğitim vererek, çocukların gelişimini desteklemeye devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi, Marmara Üniversitesi iş birliğiyle ebeveynlere ücretsiz verdiği eğitimlerle çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunuyor. 2019 yılında başlatılan proje ile ebeveynlere erken çocukluk gelişim dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına yönelik oyun ve destek sistemleri, aile olmanın önemi ve aile olgusunun gelişim dönemlerine etkisi, okul öncesi eğitim, yeni doğan temel eğitimi ve rehberlik ile psikolojik danışmanlık eğitimleri veriliyor.

Eğitimler uzman akademisyenler tarafından veriliyor

’Her aile bir okuldur’ ve ’Öğrenen anne-baba gelişen çocuk’ sloganıyla verilen eğitimlerin ardından ebeveynler, çocuklarının erken dönemdeki gelişim süreçleri hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyor. Marmara Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yürüten Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı’nda (MABEP) görevli uzman akademisyenler tarafından çevrimiçi verilen eğitimlerle çocukların sağlıklı gelişimine rehberlik ediliyor.

Eğitim alan ailelere ücretsiz kitap setleri ulaştırılıyor

Eğitimlerden önce klinik psikolog aracılığıyla çocukların gelişimsel değerlendirmeleri de yapılırken, ailelere eğitimde kullanacakları kitap setleri ve çocuklar için eğitici oyuncaklar ücretsiz olarak veriliyor. Projeye dahil olan aileler ayrıca Yenişehir Belediyesinin proje kapsamında kurduğu ’Bebek Kütüphanesi’nden de yararlanabiliyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in göreve geldiği 2019 yılında hayata geçirilen ’Erken Çocukluk Gelişimi Projesi: Yenişehir Modeli’nin bileşenlerinden olan ’0-3 Yaş MABEP Aile Eğitimleri’ni tamamlayan anne ve babalar sertifikalarını aldı.

Eğitimlere katılmak isteyen veya proje hakkında detaylı bilgi almak isteyen ebeveynler, ’0324 327 46 40’ telefon numarasını arayarak, projenin yürütüldüğü Yenişehir Belediyesi Akademiye ulaşabilecek.