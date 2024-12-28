Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025’e sayılı günler kala kenti bir uçtan bir uca yeni yıla hazırladı. İşlek cadde ve bulvarları çeşitli dekorasyon, ışıklandırma ve süslemelerle donatan Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın neşesini ve umut dolu atmosferini tüm kente yaydı.

Mersinliler yeni yıla girmeye hazırlanırken, caddeler de ışıl ışıl olmaya başladı. Her yıl yeni yıl kutlamalarına heyecan ve güzellik katmak için harekete geçen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yıl da yılbaşı ruhuna uygun maketlerle kenti süsleyerek, ışıl ışıl ve estetik görüntü oluşturdu. Yılbaşı konseptli ürünler, kentin işlek caddelerindeki kavşaklara yerleştirildi.

Mersin merkezin yanı sıra Tarsus Yarenlik Alanı, Kleopatra Kapısı gibi vatandaşların yoğun kullandığı noktalar ile Mut, Gülnar, Erdemli, Silifke gibi ilçelerde de süslemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın neşesini ve umut dolu atmosferini tüm kente yaydı.