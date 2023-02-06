Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında depremzedeler için belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Mersin’de de hissedilen depremin kentte yaralanma veya ölüme sebebiyet vermediğinin belirlenmesinin ardından, hemen çevre iller ile irtibata geçtiklerini aktaran Başkan Seçer, sabahın erken saatlerinden itibaren ekiplerin depremden zarar gören il ve ilçelere yardım etmek için yola çıktıklarını söyledi.

Ekiplerin en kısa sürede yola çıktığını söyleyen Seçer, “Dikkatimiz orada. Sabah erken saatlerde bizim arkadaşlarımız AFAD’la sürekli irtibat halindeydi ama diğer taraftan da Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu direkt bizlerle görüşme sağladı ve ağır hasar gören bölgelere derhal yardım ulaştırmamız konusunda, katkı sunmamız konusunda bizleri talimatlandırdı. Bizim de zaten hazırlığımız vardı, hatta yola çıkmak üzereydi. Onların da talimatları doğrultusunda biz gereğini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Hasarın geniş bir alana yayıldığını ifade eden Seçer, “Özellikle kırsal bölgelerde tablonun ne olacağı konusunda endişelerimiz var. Umarız en az hasarla, en az can kaybıyla bu badireyi hep beraber atlatırız. Ekiplerimiz afet bölgesine gidiyor, insan kaynaklarımızı, iyi eğitilmiş arama kurtarma ekiplerimizi, araç, gereç, iş makinesi, gıda, battaniye gönderiyoruz. Her şey tamam ama bunların organizasyonu, sevk ve idaresi çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Sürekli AFAD’la temas halinde olduklarını kaydeden Seçer, "Onların bizden talebi, yönlendirmeleri bizim için çok önemli. Biz de istiyoruz ki bu yardımları ulaştırırken ne yaptığımızı bilelim, birbirimizin ayağına dolaşmasın. Bu sefer yardım yapalım ya da hızlı fayda sağlayalım derken bu zarara dönüşebilir. Umut ediyorum böyle tablolarla karşılaşmayız ve hep beraber iş birliği içerisinde bu yaraları sararız” diye konuştu.

Hava şartlarından dolayı barınma ve gıda temini konusunda sıkıntı yaşanabileceğini ifade eden Seçer, “Özellikle o bölgelerde belki süratle çadır kurulamaz, insanlar kapalı bir alana başlarının sokulması sağlanamaz ama biz şöyle de bir tedbir aldık, burada misafirhanelerimiz hatta otellerimizle arkadaşlarımızın görüşmesi yönünde talimat verdim. Bize yakın olan ve yoğun hasar alan bölgelerin başında Kahramanmaraş ve Hatay geliyor. Özellikle Kahramanmaraş’tan, kırsal bölgelerinden vatandaşların buraya nakledilmesi konusunda, geçici olarak misafir edilmeleri konusunda da bir ön hazırlık yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Kendisine ulaşan bilgiler ışığında Mersin’de ciddi bir hasarın söz konusu olmadığı bilgisini de paylaşan Başkan Seçer, şunları kaydetti: “Mutlaka muhtelif, sorunlu binalarda çatlamalar olabilir. Can kaybımız da yok. Zaten merkez üssüne uzak bir noktada sayılırız ama hissettiğimiz deprem son derece güçlü bir deprem oldu. Çok netti. Ben o saatlerde zaten uyanıktım ve bunu yaşadım. Yani 1,5 dakika süren bir sarsıntı ile uyandı vatandaşlarımız. Zaten sarsıntı anı itibariyle de olaya doğal olarak müdahil olduk Belediye olarak. Arkadaşlarımız AFAD ile de temasa geçtiler. İşbirliği halinde bu süreci yürütmeye gayret ettik. Hava yağışlı ve soğuk. Bu olumsuz bir durum. Tesislerimizi, deprem riski taşımayan yerleri, tek katlı spor alanlarını açtık, vatandaşlarımızı oraya davet ettik. Toplanma alanlarına da su ve sıcak çorbayı arkadaşlarımız zaman yitirmeden ulaştırdılar.”

Büyükşehir ekiplerinin çok hızlı bir şekilde organize olarak depremin yıkıcı etkisinin yaşandığı Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Antakya ve Adıyaman’a destek için yola çıktığını da söyleyen Seçer, “Depremin ardından hemen arkadaşlarımla görüştüm; ‘ekiplerimiz hazır olsun, diğer bölgelerde hasar görünüyor’ diye. Hemen hazır oldular. İlk etapta 95 personel, 35 araç, 1 mobil mutfak, 1 mobil WC, Hatay, Pazarcık, Adıyaman, Malatya, Adana o bölgelere gittiler. Hatta arama-kurtarma çalışmalarına da başladılar. Bizim ilk araçlarımız saat 06.30’da çıktı. Yangın olayları da oldu. Kırıkhan yardım istedi. Büyük bir doğalgaz patlaması vardı, yangın vardı, İtfaiye ekiplerimiz oraya gitti sabah çok erken saatlerde. Yine Adana’da büyük bir sentetik elyaf fabrikasında yangın vardı, oraya müdahale ettiler. Adana İtfaiyesi ile beraber kontrol altına aldırlar yangını. O saatten beri zaten ayaktayız ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kendi bölgemizde, mevcut durum çerçevesinde, görevimizi yerine getiriyoruz" dedi.