Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersin’in yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ve 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan kardeş şehri Hatay’a destek olmak için Hatay Gastronomi Evi’ni de bünyesine kattığı ‘Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla hizmet vermeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürdüğü çalışmalar neticesinde eski Gülnar Oteli’ni ‘Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’na çevirmesinin ardından hizmete açılan konak, açıldığı günden bu yana Mersin ve Hatay lezzetlerini misafirlere sunmaya devam ettiği bildirildi. 26 Nisan 2023’de hizmete giren konağa gelen misafirlere sunulan lezzetler, Mersin ve Hataylı aşçılar tarafından, iki şehirdeki esnaftan gelen malzemelerle hazırlanıyor. Böylelikle Mersin’de yeni bir hayata başlayan Hataylı vatandaşlar iş sahibi olurken, Hatay’daki esnaf da kazanıyor ve depremin oluşturduğu olumsuzlukların altından belediyenin verdiği güçle kalkınıyor. Konağa gelen misafirler de bir yandan yöresel lezzetleri tanıma fırsatı yakalarken, diğer yandan da Hatay’ın ve Hataylı insanların hayata tutunması için çalışan Büyükşehir’e katkı sunuyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu olan Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, ‘Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş’ın yaptığı fikir birliği sonucu ortaya çıkan bir kardeşlik projesi olduğuna dikkat çekti.

Aslan, “Hatay, 2017 yılında 600 yemek çeşidiyle UNESCO tarafından tescilli gastronomi şehri seçildi. Tabi bu yemeklerin tescillenmesiyle birlikte tarihin ve kültürün yaşaması çok önemliydi bizler için. Depremin ardından Vahap Seçer’in Lütfü Başkan’a ‘Buraya gelin bu kardeşliği, mutfak kültürünü burada yaşatın’ demesiyle bu adımlar atıldı. Mersin ve Hatay Akdeniz iklimine sahip. Sıcakkanlılığı, misafirperverliği, yemeklerin benzerliği ve liman şehirleri olması, aslında çok fazla ortak noktayı bir araya getiriyor” dedi.



"Şu an yaşam sevincini kazanmak için gayret gösteriyorlar"

Mersin’de olmaktan ve mutfak kardeşliğini yaşatmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Aslan, “Misafirlerin bu konuda geri bildirimleri muazzam diyebiliriz. Yine bugün tam rezervasyon çektiğimiz günlerden biri. Çok fazla insanı, doluluk nedeniyle maalesef geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Ama bu ilgiden memnunuz” diye konuştu.

Projeyle birlikte 35 personelin de hayata tutunduğunu vurgulayan Aslan, “Şu an yaşam sevincini kazanmak için gayret gösteriyorlar. Bu onlara çok güzel bir merhem oldu. Yöresel tüm ürünlerimiz; baharatından salçasına, taze zahterinden Samandağ biberine kadar Hataylı esnaftan geliyor. Bu da, Hataylı esnafın halen bölge ekonomisine katkı sağladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Hataylı aşçılarından Sevcan Aksu, yaşadıkları acı sonrası bu iş sayesinde yeniden hayata tutunduklarını belirterek, “Mersinli arkadaşlarımıza Hatay yemeklerimizi, kültürümüzü öğretmeye çalışıyoruz. Onlardan da ben öğreniyorum. Ben Hatay’dan geldim. Çok büyük bir acı yaşadık. Her şeyimizi kaybettik. Sağ olsun Mersin Büyükşehir Belediyesi bize burayı açtı. Gerçekten de yemek yapmayı çok seviyoruz. Buradaki arkadaşlarla beraber ayakta durmaya çalışıyoruz. Onlara bildiklerimizi öğretiyor, onlardan da biz bir şeyler öğreniyoruz. Hatay kültürümüzü her yerde öğretmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Hatay’dan gelen bir diğer aşçı olan Ali Hikmet Keşre ise Mersin mutfağında Mersinlilerle olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.