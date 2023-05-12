Ziyarete Yenişehir İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren katıldı.

TOGG makam aracıyla gelen Vali Pehlivan’ı Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri coşkuyla karşıladı. Ziyaret esnasında öğrencilerle okulun Z Kütüphanesinde bir buluşma gerçekleştiren Vali Pehlivan öğrencilerle eğitim-öğretim ve proje çalışmaları konusunda bir sohbet gerçekleştirdi. Aynı zamanda Okul Müdürü İmran Bağdemir, Vali Pehlivan'a okul ve yapılan çalışmalarla ilgi olarak bir brifing sundu. Vali Pehlivan okulun akademik başarısı, proje çalışmaları ve kurumsal işleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Eyüp Aygar Fen Lisesi'nin yönetici, öğretmen ve öğrencilerini yapılan çalışmalar ve elde edilen derecelerden dolayı tebrik etti. Öğretmenler odasında okulun öğretmenleriyle buluşan Vali bir süre sohbet ederek öğretmenleri dinledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise, birçok alanda projeler üreterek eğitimin niteliğini artıran tüm meslektaşlarına ve hem akademik hem de sosyal alanda başarılara imza atan tüm öğrencilerine çok teşekkür ettiğini ifade ederek "Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak proje odaklı çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Çıkışta projelerde derece alan öğrenciler ve öğretmenlerle fotoğraf çekimi gerçekleşti.