Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, afetlere hazırlıklı olmanın, bir memleket meselesi olduğunu belirterek, bu meselede kayıtsız kalmanın, gelecek nesillere haksızlık yapmak olacağını söyledi.

Vali Pehlivan, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla valilik toplantı salonunda yaptığı açıklamada, afetlerle mücadelede koordinasyon, doğru bilgiye dayalı stratejik planlama ile hızlı ve doğru müdahalenin öne çıkan başlıklar olduğunu söyledi. "Afetleri önleyemeyiz fakat hazırlıklı olabiliriz, zararlarını azaltabiliriz" diyen Pehlivan, şöyle devam etti: "İşte bu amaç doğrultusunda, 2021 yılında 81 ilimizde yürürlüğe giren İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP), bu anlayışın somut bir göstergesidir. İRAP, afetlerin etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olarak belirlenmiştir. Afet risklerini azaltma planlamasında temel amacımız sürdürülebilir, güvenli ve afete dirençli yerleşimler oluşturmaktır."

"Afet yönetiminde her bir aşama için roller, sorumluluklar ve hedefler belirlenmiştir"

Türkiye’nin, coğrafi konumu, toplumsal ve ekonomik yapısı, yerleşimlerin bulunduğu tehlikeli zemin şartları, yapı stok durumu ve geçmişten günümüze yaşanan afet kayıpları dikkate alındığında yakın gelecekte yaşanması muhtemel afet olayları karşısında yüksek düzeyde afet risklerine sahip olduğuna dikkat çeken Pehlivan, "Son yıllarda, afet yönetimi konusundaki uluslararası anlayış; afet risk azaltma çalışmalarının önemine vurgu yaparken, ülkemizde süregelen afet yönetimi yapısı da benzer bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir. Bir toplumun afetler karşısında dirençli olmasını sağlamak ve mümkün olduğunca afet sonrası ortaya çıkabilecek hasarları en aza indirmek amacıyla geçmişte yapılanın tersine proaktif olarak afet öncesi eylemleri, risk azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarını ön plana çıkarmak ve uygulamaya geçirmek temel hedeflerimizdendir. Afet yönetiminde afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik her bir aşama için roller, sorumluluklar ve hedefler belirlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen planlar, afet öncesine yapılan yatırımlar, afet sırası ve sonrasında gelişecek olumsuz durumları azaltacak ve daha planlı, daha koordineli, daha hızlı ve daha doğru hareket edilmesini sağlayacaktır" dedi.

"Afetlere hazırlıklı olmak, bir memleket meselesidir"

Afetlerle mücadelenin toplumsal bir bilinç meselesi olduğu anlayışıyla gerçekleştirdikleri İRAP İzleme ve Değerlendirme toplantılarında ilgili kurumlarla planlamalar ile eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Pehlivan, iş birliği ve güç birliği içerisinde adımlar attıklarını kaydetti. ’Afetlere hazırlıklı olmanın, bir memleket meselesi’ olduğunu vurgulayan Pehlivan, bu meselede kayıtsız kalmanın, gelecek nesillere haksızlık yapmak olacağını dile getirdi.

"Tüm afet risklerine karşı eğitimler veriliyor"

Afet Risklerini Azaltma Planı Hazırlama Kılavuzuna istinaden; 2021 yılında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlandığını ve 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğini hatırlatan Pehlivan, "Plan kapsamında, ilimizin öncelikli afet türleri sırasıyla sel ve taşkın, orman yangını, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler, teknolojik ve endüstriyel kazalar, kütle hareketleri (heyelan ve kaya düşmesi) ve deprem olarak belirlenmiştir" diye konuştu. Bu 6 afet türüne ilişkin olarak hazırlık, bilgilendirme, farkındalık, eğitim ve koordinasyon gibi başlıklara yönelik çalışmalar yapmak üzere 235 eylem belirlendiğini ifade eden Pehlivan, "Bu eylemlerden 10’u kırmızı, yani öncelikli eylem olarak belirlenmiştir. Her bir eylem konusundan tek bir kurum sorumlu olup 35 farklı kurumun sorumluluğu bulunmaktadır" dedi. Bu kapsamda belirlenen 10 farklı kırmızı eylemle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Pehlivan, tüm afet risklerine karşı vatandaşları bilinçlendirme, farkındalığı artırma gibi konularda eğitimler verildiğini kaydetti.

"Ekiplerimizin reflekslerini ölçtük"

Bu kapsamda 12 Eylül’de AFAD Başkanlığı tarafından 2024 yılı için belirlenen 6 bölge tatbikatından birini Mersin’de geniş katılımlı ve ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Pehlivan, şöyle konuştu: "Bu tatbikat ile tüm kurumlarımız, ekiplerimiz ve gönüllülerimizle, afet anında nasıl bir araya geleceğimizi ve nasıl koordine olacağımızı yerinde görme fırsatı elde ettik, ekiplerimizin reflekslerini ölçtük. Yine bu tatbikatla hem bireysel hem de kurumsal hazırlıklarımızı pekiştirme, bir deprem anında ve sonrasında nasıl hareket etmemiz gerektiğini tüm detaylarıyla sahada pratiğini yapma fırsatı bulduk. Biliyoruz ki bir afet öncesinde alınacak her bir önlem, yapılacak her bir eğitim hem can kayıplarını azaltacak hem de afet anlarında daha bilinçli hareket etmemizi sağlayacaktır. En büyük temennimiz, duamız elbette ki afetlerin yaşanmamasıdır. Ama önce tedbir, sonra tevekkül diyoruz. Sadece ilgili kurumların değil, bütün vatandaşlarımızın deprem ve bütün afetlere karşı hem bilinç ve bilgi açısından hem de diğer hazırlıklar açısından tedbirli olmasını bekliyoruz, hedefliyoruz. Allah ülkemizi, milletimizi, bütün afetlerden depremlerden korusun."