Okula gelişinde karne heyecanının coşkusunu yansıtan öğrencilerimiz tarafından karşılanan Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan, okul bahçesinde, geleneksel çocuk oyunlarından olan yakar top ve mendil kapmaca oynayan öğrencileri izledi, onlara eşlik etti.

Ardından sınıfları ziyaret eden Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan, birinci sınıflarda bu yıl karne yerine gelişim raporu olarak düzenlenen belgeleri çeşitli hediyelerle birlikte öğrencilerimize takdim etti, karne takdiminin devamında günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Öğretmenlerle ve okul idarecileri ile Öğretmenler Odasında bir araya gelen Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan, eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirme yaparak ve bilgi alışverişinde bulunarak öğretmenlere eğitim öğretim hizmetlerine katkılarından dolayı teşekkür etti, başarılı çalışmalarının artarak devamını diledi.

Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan, programı takip eden basın mensuplarına yaptığı açıklamasında: "Bugün 2024-2025 Eğitim-Öğretim sezonunun ilk yarı yılını tamamladık. Bu vesileyle, Akdeniz ilçemizde Saadettin Bey İlkokulunda çocuklarımızın karne heyecanını paylaştık. Akdeniz İlçe Kaymakamımız, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlerimiz, Öğretmenlerimiz ve Velilerimizle birlikte öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk.

Mersin ilimizde 417.757 öğrencimiz karne almanın heyecanını yaşadı. Bütün öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, başarılarının artarak devamı temennisiyle iyi tatiller diliyorum." dedi.

Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan, öğrencilerle birlikte Bayrak ve İstiklal Marşı törenine iştirak ettikten sonra okuldan ayrıldı.

Programa Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Kaymakamımız ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl ve İlçe Protokolü katıldı.