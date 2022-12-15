Vali Ali Hamza Pehlivan, Burak Karataş Medya'nın düzenlediği Zirvedekiler Dergisi ödül törenine katıldı.

Bu yıl 6.'sı düzenlenen ödül töreninde, "Yılın Kurumu" ödülünü Mersin Valiliği adına alan Vali Ali Hamza Pehlivan yapmış olduğu konuşmasında; “Zirvedekiler dergisini, düzenlemiş oldukları bu organizasyondan kutluyor, "Yılın Kurumu" ödülünü Mersin Valiliğimize verdikleri için teşekkür ediyorum. Valiliğimiz, bütün illerde olduğu gibi, devletimizi, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün Bakanlıklarımızı temsil ediyor. İldeki bütün kamu adına yapılan yatırımları, hizmetleri, himaye ediyor. Bununla birlikte de Valiliğimiz; vatandaşımızı, iş dünyası dahil toplumumuzun bütün kesimlerini, eğitimden tarıma, sanayiye; kültür turizmden ulaşıma, sosyal hizmetlere, gençlik spora kadar bütün hizmet alanlarını gözeten bir anlayışla Mersinli hemşerilerimize etkin bir şekilde hizmet etme gayreti içindedir. Dolayısıyla bu ödülü Valiliğimizin himayesinde hizmet sunan bütün kurum ve kuruluşlarımız adına ve 100 binin üzerindeki kamu çalışanlarımız adına almak istiyorum. Bu vesileyle de dünden bugüne başta bizden önceki Sayın Valilerimiz olmak üzere, Valiliğimiz bünyesine bağlı bütün birimlerde çalışmış ve çalışıyor olan bütün mesai arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarak teşekkür ediyorum. Eğer devletimiz ve vatandaşımızın kaynaşması, kamu hizmetlerinin en etkin şekilde vatandaşlarımıza ulaşması mümkün oluyorsa işte bu kamu çalışanlarımızın katkısıyla, emeğiyle oluyor. Mersin ilimiz, güzel Türkiye'mizin güzel bir ili. Sadece Akdeniz'in değil, Türkiye'mizin inci ve öncü bir şehri Mersin'imiz. Böyle güzel bir şehre hizmet etmek, böyle güzel bir şehirde çalışmak, böyle güzel bir şehirde yaşamak, böyle kadirşinas Mersinli hemşerilerimizle aynı ortamı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk büyük bir gururdur. Bundan sonra da bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte, sizlerle de hem sivil toplumla hem bizatihi vatandaşlarımızla bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da gönül birliği ve el birliği içerisinde hizmetlerimizin artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. éBu akşam ödül alan her kişi, kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum. Bu vesileyle, Zirvedekiler Dergisinin yıl dönümünün kutlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Yıl-bor Boru Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yıldırım'a Yılın İş İnsanı, Dicle Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer'e Yılın Genç İş insanı, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli'ye ödüllerini verdi.

Ödül törenine Belediye Başkanları, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve diğer davetliler katıldı.