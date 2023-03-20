Mersin Üniversitesi Senato Odası’nda Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Rektör Danışmanı ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan ile komisyon üyeleri katıldı.
Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, “Üniversitemizin şehirle bütünleşerek sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, iş dünyası ve diğer paydaşlarla iş birliği yapması ve ilişkilerin geliştirilerek bu kapsamda projeler üretilmesi çok önemli. Bizler de bu konuda Rektörlük olarak gereken her türlü desteği komisyonumuza ve tüm paydaşlarımıza vereceğiz.” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından gerçekleşen toplantıda komisyon üyeleri, Üniversite ve şehir arasındaki mevcut iş birliği faaliyetleri ve potansiyel iş birliği alanları konusunda görüşlerini sundu.
Toplantı, üniversite-şehir iş birliği alanlarının şehrin ihtiyaçları ve üniversitenin kabiliyetleri ekseninde belirlenmesi amacıyla yakın zamanda bir çalıştay düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varılmasının ardından sona erdi.
Mersin Üniversitesi Üniversite-Şehir İş Birliği Komisyonu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşuyor:
Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı – Rektör Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Erdal Baykan – Rektör Danışmanı (İslami İlimler Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. İlker Fatih Kara – Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Taşkıner Ketenci – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Necmiye Canacankatan – Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu – İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Atasoy – Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İlhan Ege – Kariyer Merkezi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yusun İnandı – Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Taşkın – Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Akdağlı – Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Mazmancı – Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir – Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Buğra Sarı - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fikret Zorlu – Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Recep Ünal – İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Zeki Uyanık – İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Güngör – Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi