Mersin Üniversitesi Senato Odası’nda Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Rektör Danışmanı ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, “Üniversitemizin şehirle bütünleşerek sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, iş dünyası ve diğer paydaşlarla iş birliği yapması ve ilişkilerin geliştirilerek bu kapsamda projeler üretilmesi çok önemli. Bizler de bu konuda Rektörlük olarak gereken her türlü desteği komisyonumuza ve tüm paydaşlarımıza vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından gerçekleşen toplantıda komisyon üyeleri, Üniversite ve şehir arasındaki mevcut iş birliği faaliyetleri ve potansiyel iş birliği alanları konusunda görüşlerini sundu.

Toplantı, üniversite-şehir iş birliği alanlarının şehrin ihtiyaçları ve üniversitenin kabiliyetleri ekseninde belirlenmesi amacıyla yakın zamanda bir çalıştay düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varılmasının ardından sona erdi.

Mersin Üniversitesi Üniversite-Şehir İş Birliği Komisyonu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı – Rektör Yardımcısı (Başkan)

Prof. Dr. Erdal Baykan – Rektör Danışmanı (İslami İlimler Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. İlker Fatih Kara – Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Taşkıner Ketenci – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Necmiye Canacankatan – Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu – İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Atasoy – Turizm Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İlhan Ege – Kariyer Merkezi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yusun İnandı – Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Taşkın – Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali Akdağlı – Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Ali Mazmancı – Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir – Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Buğra Sarı - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Fikret Zorlu – Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Recep Ünal – İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mehmet Zeki Uyanık – İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mehmet Güngör – Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi