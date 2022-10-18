MEÜ 2022-2023 akademik yılı açılış töreni, 17 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirildi. Törenin ilk bölümünde Çiftlikköy Kampüsü Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.

Açılış töreni daha sonra Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde devam etti. Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mustafa Kahveci, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Mesut Öztürk, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Prof. Dr. Erol Yaşar, Üniversitemiz Genel Sekreteri İsa Değirmenci, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Murat Yakar ve Prof. Dr. Erdal Baykan ile öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende ilk olarak Üniversitemiz Akademik Oda Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Şef Münif Akalın yönetiminde sahne alan orkestra, ulusal ve uluslararası eserleri seslendirdi. Daha sonrasında katılımcılara Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “30. Yılında Mersin Üniversitesi Tanıtım Filmi” izletildi. Müzik dinletisi ve tanıtım filminin ardından tören, açış konuşmaları ile devam etti.

Üniversitemizin geçtiğimiz 30 yılda hem kampüs yapılanması hem de akademik başarı olarak sürekli kendisini geliştirdiğini ifade eden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Üniversitemizin hem Mersin’e hem de ülkemize daha nice hizmetler sunacağını belirterek konuşmasına başladı. Ali Hamza Pehlivan “İlimizde bugün 58 bine yaklaşan bir üniversite öğrenci sayımız var. Bu yıl kontenjanlarla ilgili düzenlemeler sonrası Mersin Üniversitemize de öğrencilerin ilgisinin artıyor olması bizi mutlu ediyor. Bu noktada yurtlar çok büyük bir öneme sahipti. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde yedi olan yurt sayımızı 15’e, barınma kapasitemizi de 13 bine çıkartarak hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmadık. Yine Mersin Üniversitesi Kampüsü içerisindeki 2500 kişilik yurt inşaatımızda son sürat devam ediyor.” dedi.

Üniversitelerin hem bulundukların şehri hem de ülkenin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Mersin Üniversitesi de şehrimize ve ülkemize çok önemli katkılar yapmış bir eğitim kurumumuz. Bu katkılar ve başarılar sonucunda, öğrencilerimiz ve aileleri Mersin Üniversitesi’ni tercih ediyorlar. Bugüne kadar da 106 bine yakın öğrenciyi mezun etmiş ve değişik pozisyonlarda iş hayatına uğurlanmış bir üniversite Mersin Üniversitesi. Bu noktada emeği geçen başta Mersin Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın şahsında tüm üniversite yönetimine ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Üniversitemizin varlığının hem kamu hem de toplumla ilgili projelerde ve fikri paydaşlık yapma noktasında çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Vali Pehlivan, “Bundan sonraki süreçlerde de Üniversitemizden ve değerli akademisyenlerimizin fikir ve projelerinden faydalanmak istiyoruz. Çünkü değerli akademisyenlerimiz ortaya bir emek koyuyorlar. Bizler de bu çalışmaları toplumumuza ne kadar yansıtabilirsek Mersin’e o derecede katkı sağlarız. Bu aynı zamanda ülkemize de önemli bir katkı sağlıyor olacaktır. Bu noktada Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya görev süresince verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, Mersin Üniversitesi’nin 2022-2023 akademik yılını tebrik ediyor, nice hizmetlerle dolu 30 yıllar diliyorum.” dedi.

Üniversitemizin bu yıl 30. yılını kutladığını ve bunun da gururunu yaşadıklarını belirterek konuşmasına başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “30 yılda çok şey değişti. Üniversitemiz her geçen yıl kendisini geliştirdi, büyüttü. Bu yıl kontenjanlarımızın yüzde yüze yakını doldu. Yaklaşık 8 bin öğrencimiz kayıt yaptırdı. Toplamda 45 bine yakın öğrencimiz var. Artık büyük bir aile konumundayız. Birçok sistemimiz oturmuş halde ve güzel şeyler başardık. Aldığımız ödüller ve sıralamalardaki başarımız bizler için gurur vesilesi. Bu akademik yılda da başarılarımızı daha da artıracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle, 2022-2023 yılı akademik açılışına katılarak bizleri onurlandıran başta Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan olmak üzere değerli protokol üyelerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Törende öğrencilerimiz adına söz alan Mersin Üniversitesi İklim Elçisi ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Berra Nisa Bayram da küresel ısınma ve iklim krizi ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı tarafından verilen 2022-2023 akademik yılı açılış dersine geçildi.

Açılış dersinde Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı görev yaptığı sekiz yıl boyunca Üniversitemizdeki akademik ve idari gelişmeleri konu edinen bir sunum gerçekleştirdi. Üniversitemizin son sekiz yılda çok önemli yatırımları tamamladığını belirten Prof. Dr. Çamsarı, “Onkoloji Hastanesi ve Misafirhane, Yeni Eğitim Fakültesi Binası, Diş Hekimliği Hastanesi, Denizcilik Fakültesi, Mersin’in en büyük kültür merkezi olan Akdeniz Kültür Merkezi, Gençlik Akademisi, Genç Girişimci Merkezi, Aydıncık Kampüsü, Merkez Derslikler gibi çok önemli fiziki yatırımları tamamladık. Enerji Tasarrufuna Yönelik Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesine (KABEV) kabul edilen ilk üniversite olduk.” dedi.

Üniversitemizin eğitim ve araştırma kalitesiyle her geçen gün büyüdüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi, yılın üniversitesi ve yılın turizm projesi ödülleri, 2022 YÖK raporunda elde edilen dereceler, engelsiz bayrak ödüllerindeki başarılarımız, ulusal ve uluslararası kurumlardan elde ettiğimiz hibeler ve bu hibeler sonucunda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar bizler için gurur vesilesi oldu. Sekizinci yılımızın sonundayız ve burası bizim yuvamız. Varımızla yoğumuzla Üniversitemizin iyiliği için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün bu yaptıklarımız için hakkım varsa herkese helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel ve gelişmiş bir üniversitede çalışmak ümidiyle herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni akademik yılımız hayırlara vesile olsun.” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Üniversitemiz Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi fuaye alanında protokol üyeleri ve öğretim elemanları bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.