Mersin Üniversitesi (MEÜ) yönetimi, üniversite bünyesinde Hukuk Fakültesi ve Ziraat Teknoloji Fakültesi açılması için harekete geçti.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Hukuk Fakültesi'nin açılmasına yönelik kararı geçtiğimiz günlerde üniversite senatosundan geçirdiklerini belirterek, bu konudaki taleplerini YÖK'e ilettiklerini söyledi. YÖK'ün kararının beklendiğini kaydeden Yaşar, "Kararın olumlu çıkması durumunda önce Hukuk Fakültesiyle ilgili alt yapıyı tamamlayacağız. 3-4 yıllık bir süreçte araştırma görevlisi alıp Anakara, İstanbul gibi illerdeki üniversitelerde doktorasını yaparak tekrar üniversitemize kazandıracağız. Sonrasında üniversitemizin sağlam akademik yapısıyla öğrenci alımına başlayacağız" dedi.



Ziraat Teknoloji Fakültesi Erdemli'de açılacak

İkinci yeni bir fakülte olarak da Ziraat Teknoloji Fakültesi'ni planladıklarını aktaran Prof. Dr. Erol Yaşar, onun da dosyasının hazır olduğunu, önümüzdeki günlerde senatonun gündemine geleceğini ifade etti. Ziraat Teknoloji Fakültesi'ni, Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa çalışma ile yürüteceklerini belirten Yaşar, "Fakülteyi Erdemli ilçesinde kurmayı düşünüyoruz. Bu da bölgemiz açısından önemli bir fakülte. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Burada Erdemli ilçemizi seçmemizin amacı, Alata'da 4 bin dönümlük bir arazinin olması. Bu arazinin biz istiyoruz ki, daha verimli bir şekilde işletilsin ve bölgeye hizmet etsin. Tarım Bakanlığı ile birlikte laboratuvar kısmı onlara ait, bilim kısmı da üniversitemize ait olmak üzere, daha kaliteli ve daha verimli ürün nasıl elde edilebilir konusunda çalışma yapmak istiyoruz. YÖK tarafından onaylanması durumunda önümüzdeki dönem akademik kadroyu oluşturarak, bir sonraki yıl öğrenci almayı hedefliyoruz. Burada bölgemiz için gerekli olan bölümleri açacağız. Narenciye başta olmak üzere çilek, muz gibi ürünlere yönelik verim arttırıcı çalışmalar yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Bu arada Mersin Üniversitesi bünyesinde son olarak Diş Hekimliği Fakültesi'nin kurularak faaliyete başladığı bilgisini de veren Yaşar, bölge açısından önem arz eden bu fakültenin öğretim üyesi kadrosunu da hemen hemen tamamlamak üzere olduklarını kaydetti. Denizcilik Fakültesi inşaatının da bitmek üzere olduğunu söyleyen Yaşar, "Deniz Ticaret Odası tarafından yapılıyor ve 6 ay sonra tamamlanacak. Bölgenin ve Türkiye'nin en büyük fakültelerinden biri olacak. Sahil Güvenlik ve Garnizon Komutanlığı ile işbirliği yaparak eğitimler verilecek. Laboratuvar donanımı da son teknolojiden oluşmakta. Buradaki akademik kadroyu da tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.