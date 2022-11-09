Türkiye’nin narenciye deposu Mersin’de Uluslararası Narenciye Festivali heyecanı başladı. Bu yıl 8’incisi düzenlenecek festivalde Mersin yine sarı ve turuncu renklere bezenecek. Süslemelerde yaklaşık 100 ton narenciye kullanılacak.

Mersin, 11-12-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 8. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’ne hazırlanıyor. Kentte merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park’ta 70 dönümlük alanda gerçekleştirilecek festivalin heyecanı yaşanırken, hazırlıklar da sona gelindi. Özellikle süslemelerle sahil bandı birbirinden güzel figürlerle sarı-turuncu renge bürünmeye başlarken, yüz binlerce narenciye meyvesinden özel lastiklerle yapılan ejderha, balina, ahtapot, denizaltı, helikopter, maymun, uçak, tren gibi figürler ortaya çıkmaya başladı. 10’u mobil 30 figür ile festival alanında ağaç giydirmeleri dahil yapılacak tüm süslemelerde kullanılacak 100 ton narenciye ürünü, kadın işçiler tarafından kuyumcu edasıyla ilmik ilmik işleniyor. Kasalarla sahile taşınan narenciye ürünlerini özel lastikler kullanarak işleyen kadın işçiler, hummalı bir çalışmayla ilgi çekici figürler ortaya çıkarıyor.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da çalışmaları inceleyerek, Festival İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir’den bilgiler aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin’de bu yıl Uluslararası Narenciye Festivali’nin 8’incisini düzenleyeceklerini söyledi. Şu anda hummalı çalışmaların devam ettiğini kaydeden Pehlivan, "Narenciye c vitamini, mineral, lif deposu ve Mersin de narenciye deposu. Mersin adeta narenciyenin başkenti. Özellikle limon üretiminde Türkiye birincisi olan bir il. Portakal, greyfurt ve mandalinada da Türkiye ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. 2 yıldır pandemiden dolayı bu festivali yapamıyorduk. 2010 yılında başlayan bir süreç var. 2 yıl aradan sonra festivalin bütün paydaşlarıyla beraber bir araya gelerek, geçmişte olduğu gibi Mersin Valiliğinin himayesinde yeniden festivalin yapılması kararını aldık. Süre az kalmış olmasına rağmen çalışmalar hızlandırıldı ve bugün artık çalışmalar nihayetlenme aşamasına geldi" dedi.

11-12-13 Kasım tarihlerinde festivalin gerçekleştirileceğini kaydeden Pehlivan, "Burada amaç narenciye üretiminde önde olan ilimizde hem il ölçeğinde dikkatleri çekmek hem de ilimizi bu vesileyle tanıtmak istiyoruz. Festivaller çünkü turizme de önemli katkılar sunuyor. Burada birçok etkinlik olacak. Yani festivalde Mersin’i güzel ve enerjik günler bekliyor. Figürlerimiz de yapılıyor. Tabi burada canlı meyveler kullanılıyor. Buda çok nadir. Ülkemizde örneği olmayan bir uygulama. Burada kullanılan narenciyelerin hiçbir kesinlikle ziyan edilmiyor. Festival çerçevesinde yaklaşık 100 ton narenciye kullanılacak. Bunların tamamı festival bitiminde vatandaşlarımıza dağıtılacak. Festivalin hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Mersinli vatandaşlarımız olmak üzere Türkiye’mizin bütün illerinden vatandaşlarımızı festivale bekliyoruz" diye konuştu.