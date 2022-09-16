Mersin’de Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park sahili boyunca 6 istasyonda 100 bisikletle hizmet veren KentBis, Mersinlilerin en sevdiği ulaşım aracı haline geldi.

Mersin’de Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park sahili boyunca 6 istasyonda 100 bisikletle hizmet veren KentBis, Mersinlilerin en sevdiği ulaşım aracı haline geldi.

KentBis bisikletlerini yenileyerek insanları bisikletle ulaşıma yönlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı yeni bisiklet yolları ile de bisiklet kullanıcıları için ulaşımı daha kolay hale getirdi. Bisikletler, özellikle yaz aylarında sahilin tadını çıkarmak için gelen gençler tarafından daha çok tercih ediliyor. Sahil boyunca kullanılabilen bisikletler ise saatlik 1 liralık ücreti ile de ucuz ulaşımı sağlıyor. Yaz aylarında kullanımların arttığı ve 75 bin üyesi bulunan KentBis bisikletleri, ayda ortalama 10 bin kez kullanılıyor.

“KentBis kullanıcı sayısı her gün artmakta”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında yapım şefi olarak görev yapan Halil Şahin, Mersin’in fiziki yapısı, iklim koşulları ve sahip olduğu sahil şeridi ile bisiklet kullanımına uygun olduğunu belirterek, her geçen gün KentBis kullanıcı sayısının artığını ifade etti. Şahin, teknolojik altyapısı geliştirilen KentBis ile ilgili rakamsal verileri paylaşarak, “Toplam 75 bin kullanıcımız bulunmaktadır. Aylık ortalama 10 bin kez kullanım mevcut” dedi. Adnan Menderes sahil şeridi boyunca bulunan 6 istasyonun lokasyon bilgilerini de paylaşan Şahin, “Her istasyon arasında 1,5 kilometrelik dilimler var. Bu, vatandaşlarımızın ulaşımı konusunda maksimum faydayı sağlaması için. İlk istasyonla son istasyon arasında da 7 kilometrelik bir mesafemiz bulunmakta” diye konuştu.

“Amacımız spor bilinci ve keyifli zaman”

Şahin, KentBis’in sağladığı avantajlardan da bahsederek, “Amacımız hem ulaşımı, hem deniz kenarında sürüş avantajını sağlamak. Aynı zamanda vatandaşlarımızın spor bilinciyle, keyifli ve güzel zaman geçirilmesini sağlamak. 100 adet bisikletimiz bulunuyor. Her istasyonumuzda ortalama 24-30 arasında park peronumuz bulunmakta. 17 adet bisikleti mevcut bırakıyoruz. Dağılımlarını yetkili personellerimiz yapıyor. Boş alan bırakmamızdaki sebep ise park esnasında zorluk çekmemeleri. Bunların dağılımları gün içerisinde yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

Bisiklet sürmenin avantajlarından, daha çok kişinin faydalanmasını arzu ettiklerini kaydeden Şahin, “Kullanıcı sayımızın çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Uygun fiyatlarla, öğrenciye de destek oluyoruz. Deniz kenarında, manzaraya karşı istedikleri zaman arkadaşlarıyla, aileleriyle beraber gelip burada gönül rahatlığıyla bisiklet kullanabilirler. Bisiklet hem ulaşım, hem spor, hem de keyifli bir zaman geçirme aracı. Bu işin genci yaşlısı yok ve bisikletin modası hiçbir zaman geçmez” şeklinde konuştu.

“Çok ucuz bir fiyata bisiklet sürebiliyoruz”

Geçtiğimiz yıldan beri KentBis uygulamasını kullandığını söyleyen Bekir Bıçakçı, “Bu uygulama sayesinde rahatça spor yapabiliyorum. Yürüyünce çoğu zaman yorulabiliyorum ama bisiklet daha rahat. Sahil boyu uzun mesafe, rahat gezebiliyoruz bisiklet sayesinde. Çoğu kişinin bisiklet imkanı yok. Büyükşehir Belediyesinin sağladığı imkanlarla, çok ucuz bir fiyata bisiklet sürebiliyoruz. Gayet güzel bir uygulama. Bisikletli yaşam sağlıklı yaşam. Her zaman bunu uygulamaya çalışıyorum. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum” dedi.